Laura Pérez teme que el PSOE no cumpla el acuerdo entre Sánchez e Iglesias

Actualizada 15/10/2018 a las 16:01

Los portavoces de Podemos-Orain Bai, PSN e I-E se han referido este lunes 15 de octubre al acuerdo presupuestario alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que Laura Pérez ha dudado de que el PSOE vaya a cumplir en su integridad, mientras que María Chivite y José Miguel Nuin han valorado positivamente.

La portavoz de Podemos-Orain Bai ha indicado en declaraciones a los periodistas que el acuerdo contiene "medidas presupuestables y otras de naturaleza política" que "si se llevan a cabo valoraremos como positivo".

Sin embargo ha advertido de que "con el Partido Socialista hay que atar muy bien antes de llevar a cabo discursos grandilocuentes porque ya sabemos que dice una cosa cuando se está en posición de debilidad pero luego no cumple".

En todo caso ha considerado positivas la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de la pensiones, las mejoras introducidas para las empleadas del hogar y las cotizaciones de las horas extras, y ha echado en falta que aún nos se hayan derogado las reformas laborales "que han precarizado el empleo en este país", una mayor ayuda a la dependencia o un impuesto a la banca.

Tras subrayar que Navarra tiene medidas fiscales "mucha más avanzadas" que las planteadas para el Estado, Pérez ha considerado que el Partido Socialista tiene "complejos" y así "se declara republicano pero se opone a que una comisión investigue al rey emérito", "dice que apuesta por el cambio pero vota y pacta con el PP y UPN" o defiende las políticas sociales "pero no ve la necesidad de derogar la ley de estabilidad presupuestaria".

"Las cuestiones cruciales el Partido Socialista no las cuestiona" ha afirmado, y asegurado que llamar crisis interna a lo sucedido en Podemos con el sector crítico, en parte ya fuera del partido, es "un eufemismo".

"Era una maniobra necesaria para eliminar a un sector que no quería llegar a acuerdos con un Partido Socialista traicionero", con el que en su opinión "no se tiene que llegar a pactos de cogobernabilidad porque eso es el abrazo del oso y hacernos trampas al solitario", ha subrayado, y agregado que sin embargo seguramente "Podemos oficial a día de hoy no tendría ningún complejo en llegar a acuerdos como lo están haciendo con el Gobierno central".

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha defendido por su parte el acuerdo firmado entre Sánchez e Iglesias , "una magnífico acuerdo con altura de miras y centrado en las principales preocupaciones" de la ciudadanía, como la subida de "justicia" del SMI, por lo que ha confiado en que los Presupuestos de 2019, "de izquierdas", salgan adelante.

También José Miguel Nuin, de I-E, ha apoyado un "buen acuerdo" porque "es presupuestario, no de legislatura", lo que hubiera obligado a hablar de otras cuestiones como la derogación de la reforma laboral y de la ley de estabilidad para "darle la vuelta al austericidio".

