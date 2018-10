Actualizada 05/10/2018 a las 10:29

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha señalado este viernes, en referencia a la ley sobre el plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, aprobada este jueves en el pleno de la Cámara foral, que "la piedra está en el tejado del Gobierno de Navarra".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas minutos antes de comenzar el pleno en el Parlamento de Navarra, donde ha indicado que "en el momento" en el que el Ejecutivo foral haga otro plan económico financiero, "si es que lo quieren hacer, habrá contestación por parte del Ministerio". Por ello, ha incidido en que "por ahora a quien le toca contestar es al Gobierno de Navarra".

La socialista ha explicado que su formación presentó tres enmiendas a la citada ley, aprobada con el apoyo del cuatripartito y la abstención de la oposición, que "pretendían atar o darle mayor seguridad jurídica, atándolo a la necesaria autorización por parte de la secretaría de Estado y a lo que pone a la disposición adicional 116".

De esas tres enmiendas presentadas, ha dicho, solo "se aceptó una" y, por tanto, "de ahí nuestra abstención en el sentido de que esa ley no tiene ningún tipo de garantía jurídica, pero es verdad que siempre hemos estado de acuerdo en que había que destinar dinero a inversiones" que ayuntamientos y departamentos "necesitan".

Para Chivite, "esta ley no sirve para nada, va a dificultar llegar a un acuerdo con el Estado, y no era necesario" y, ha añadido, "que era de justicia reconocer que, realmente, esta ley no sirve para absolutamente nada".

Además, se ha preguntado si, una vez publicada la citada ley, que es cuando la misma entra en vigor, "el Gobierno de Navarra, su intervención, va a autorizar las obras que le pidan los ayuntamientos".

Igualmente ha precisado que, hasta donde ella tiene conocimiento, "no hay ningún tipo de novedad" por parte del Gobierno central.

Asimismo, ha comentado, sobre el contacto mantenido entre el Gobierno central y el Ejecutivo foral en esta cuestión, que "es verdad que no hubo una comunicación formal y oficial en una carta escrita, pero el consejero Ayerdi ya tuvo la llamada del Ministerio de Hacienda el lunes diciéndole que ese plan económico financiero no servía" y que "tenían que hacer otro".

Selección DN+