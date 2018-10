Chivite dice que la Ley de Inversiones Sostenibles no cumple los requisitos legales

Actualizada 04/10/2018 a las 12:06

La secretaría general del PSN, María Chivite, afirma que "la vía del acuerdo" entre los Gobiernos foral y central sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles "está abierta" y que la propuesta de ley sobre las mismas "no cumple con los requisitos legales" ni tiene "ningún tipo de garantía jurídica".

"El propio Gobierno de Navarra reconoce que la ley está fuera de toda la legalidad", ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de iniciarse este jueves el pleno en la Cámara foral, que acoge la votación de la proposición de ley foral que contempla las citadas inversiones, que ha suscitado una polémica entre las cuatro formaciones que sustentan el Ejecutivo foral y el PSN.

Ha adelantado, sobre el sentido de su voto, que "primero" tendrán que ver "qué pasa" con las enmiendas presentadas por su grupo y, "en función de lo que pase con esas enmiendas, decidiremos nuestra posición".

Ha señalado que el Gobierno de Navarra "no sabe lo que quiere hacer" con la citada ley, ya que esta institución foral "sabe que la ley no es necesaria para hacer las inversiones, lo único necesario es que haya un acuerdo entre dos administraciones" y porque sabe "que la ley contiene irregularidades".

Chivite ha aseverado que la actitud de la máxima entidad foral "no es responsable" y que "parece que quien quiere que le solucione la papeleta es el Gobierno de España recurriendo la ley y buscando un culpable".

En cualquier caso, ha incidido en que "la vía de la confrontación no es buena para nadie" y que "el Ministerio ha dicho que presenten un nuevo plan económico y financiero y que están dispuestos a aprobarlo".

Para el portavoz de UPN, Javier Esparza, la propuesta de la citada ley "suena a campaña electoral", ya que, ha dicho, "un Gobierno que lleva tres años largos de legislatura sin acometer una sola inversión en Navarra", ahora "se sacan de la chistera un plan de inversiones que hace enfrentarse al Gobierno de España".

"Se está jugando a politiqueo, de mala manera y haciendo trampas, y jugando otra vez, no entendiendo que se tiene que cumplir la legalidad", ha remarcado para añadir que la posición de su grupo es "que se hagan las inversiones", pero "obviamente se tiene que cumplir la ley".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez se ha mostrado "convencido" de que la proposición de ley "se ajusta perfectamente a la legalidad" y ha instado al PSN a que "por una vez defienda de verdad los intereses de Navarra".

Laura Pérez, representante de Podemos Ahal Dugu-Orain Bai, ha sostenido que "se está tratando de enmarañar la situación con el único objetivo de eludir la incongruencia que supone el haber defendido una cosa en la oposición y la contraria, ahora que se tiene la posibilidad de llevar a cabo".

Para Pérez, se trata de una ley que, una vez aprobada, el Ministerio de Hacienda "tendrá que determinar que inversiones cumplen los requisitos y cuáles no", peor "no se puede anticipar y decir que ya es ilegal per se".

Marisa de Simón, de Izquierda - Ezkerra, ha apuntado que la citada ley "cumple incluso con los requisitos de la ley de estabilidad presupuestaria" y, ha dicho que "ahora toca que el partido socialista no ponga más palos en la rueda y deje trabajar a Navarra".

Selección DN+