El Consejo de Transparencia de Navarra recibe en su primer año 35 reclamaciones

Actualizada 02/10/2018 a las 15:40

El Consejo de Transparencia de Navarra ha recibido desde su creación en marzo de 2017 un total de 35 reclamaciones y su presidente calcula que llegará a las 45 a finales de año.



Esta martes por la mañana el presidente del Consejo de Transparencia, Juan Luis Beltrán, ha entregado a la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, la primera memoria de actividad de la entidad, acto en el que la presidenta le ha trasladado su "preocupación" por la "pasividad" de los grupos parlamentarios a la hora de trasladar la ley foral de transparencia al Legislativo.



Según la memoria del Consejo de Transparencia, en los 10 primeros meses de vida del Consejo fueron 15 las denuncias recibidas y, vista la progresión, Beltrán considera que si no hay más no es por el nivel de transparencia sino porque la ciudadanía aún no conoce al Consejo, por lo que se ha propuesto hacer una tarea de divulgación. De las 15 reclamaciones presentadas entre marzo y diciembre del pasado año, 9 eran contra entidades locales y mancomunidades, 5 frente al Gobierno de Navarra y 1 estaba dirigida a la Universidad.



El presidente del Consejo ha precisado que además se han interpuesto otras 6 reclamaciones desde fuera de la Comunidad Foral, y otras 9 desde distintas localidades de Navarra.



Las reclamaciones que se tramitan desde el Consejo de Transparencia de Navarra hacen referencia a las peticiones de información pública que son requeridas y no se ofrecen.



Según Beltrán, en el caso de la Administración Foral suelen ser de carácter fiscal, aunque también las hay sobre Salud en relación con las estadísticas de contenciones mecánicas que se utilizan con prescripción médica por no aportar datos que el Consejo ha entendido que se pueden dar "anonimizados".



Para la tramitación de las reclamaciones es preceptivo recabar la información de la entidad demandada y hasta ahora "todos contestan" en el plazo establecido, en caso contrario se pueden poner multas coercitivas a las que deberá hacer frente con el patrimonio.



En cuanto a los plazos para la resolución de las reclamaciones, Juan Luis Beltrán ha explicado que el Consejo de Transparencia se reúne cada mes, o mes y medio, y a día de hoy "se han resuelto todas las reclamaciones incluso antes del tiempo previsto para ello".



Durante la reunión Ainhoa Aznárez Igarza le ha trasladado a Beltrán su interés por que el Consejo participe en los trabajos de desarrollo de un sistema evaluador de la transparencia de los parlamentos autonómicos, un reto que asumió la presidenta de la Cámara Foral y cuyos trabajos coordina.



Y es que, según ha puntualizado Aznárez, es preciso que los legislativos autonómicos cuenten con una metodología de evaluación propia puesto que no se les puede evaluar igual que a los gobiernos regionales porque sus funciones no son ejecutivas.

Además la presidenta del Parlamento le ha manifestado a Beltrán su "preocupación" por la "pasividad" que han mostrado los grupos parlamentarios ante la petición que realizó en mayo para aplicar Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno.



Entonces Aznaréz planteó a los grupos que se retomasen a la mayor brevedad los trabajos de la Ponencia de Reglamento a fin de trasladar esa ley a la normativa interna de a Cámara, atendiendo a las funciones y la autonomía que la LORAFNA le atribuye, "pero a día de hoy no han respondido".

Etiquetas Gobierno de Navarra

Selección DN+