Los agentes locales de las pequeñas localidades navarras han interpelado al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) por su exclusión de la futura ley foral de Policías.



Tras explicar en un comunicado que los sucesivos contactos y reuniones con partidos y representantes del Gobierno apuntaban a que la propuesta era "injusta" pero había sido el presidente de la FNMC la persona que había planteado la exigencia.



En un encuentro con él le expusieron la situación en la que van a quedar setenta agentes en navarra que tienen "la misma" formación que la Policía Foral y las policías municipales, y la "ignorancia" por parte de los alcaldes de los pros y los contras.



Finalmente, dicen, se comprometió a reunirse con los alcaldes de las localidades que cuentan con agentes municipales para analizar y decidir el camino a seguir, pero "eso fue hace varios meses" cuando solo faltan días para que el Parlamento debata la ley la reunión "no se ha realizado" y los alcaldes y concejales afectados "no saben por qué".



"Muchos alcaldes nos apoyan y nadie les ha preguntado por su opinión", aseguran y se preguntan quién decide por ellos, si puede el presidente de la FNMC tomar "una decisión personal" en nombre de estos alcaldes y si "una opinión no contrastada" con los alcaldes afectados puede "doblegar" a Gobierno, partidos y sindicatos.



Y también se preguntan cómo puede ser que el cuatripartito que sustenta al Gobierno aprobara en 2015 "incluir" a los agentes locales en la ley y ahora "vaya a sacarlos", y cómo la oposición, que también les apoyó en su día, "facilite con su abstención la tramitación de la misma".

