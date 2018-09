Laura Pérez acusa al Gobierno foral de “plegarse” a Ikea

28/09/2018 a las 06:00

Laura Pérez, parlamentaria crítica de Podemos, cargó este jueves contra la implantación de Ikea en Navarra y acusó al Gobierno de Uxue Barkos de haberse “plegado a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras”.

“Se regalan nuestros mejores solares a estas empresas que no aportan ningún tipo de beneficio social. Y o se está con unos o con otros. No se puede estar entre dos aguas. No se puede estar a favor del pequeño comercio, que generan beneficio aquí con productos de Navarra, y al mismo tiempo favorecer a estas grandes multinacionales. Es excluyente. Y no queremos que Navarra se convierta en una pequeña colonia al servicio de intereses extranjeros”, afirmó Pérez, una de los cuatro parlamentarios que se hacen denominar Orain Bai dentro del grupo legislativo de Podemos, en el que son mayoría frente a los tres oficialistas.

Sus manifestaciones tuvieron lugar por una pregunta que formuló en el pleno al Ejecutivo sobre el “cumplimiento de las obligaciones fiscales de Ikea ante la próxima apertura de su local comercial en la antigua Super Ser”. La empresa pública prevé derribar la vieja fábrica de Super Ser, junto a la Avenida de Zaragoza y en término de Cordovilla (Galar).

La firma sueca de muebles condicionó la instalación allí de una de sus macrotiendas a recibir el solar urbanizado. “3,5 millones de euros de dinero público que a través de Nasuvinsa se van a destinar para dejar el solar limpio y apañado, cuando el mismo tuvo un coste de 6,8 millones”, declaró Pérez. “No se puede, bajo un Gobierno del cambio, llevar a cabo las mismas políticas de desarrollo de los gobiernos anteriores”.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai instó a la Hacienda foral a “protegerse frente a la ingeniería fiscal a la que esta empresa recurre”. “En Alemania y Francia no han sabido poner coto a este tipo de entidades, donde evaden impuestos por más de mil millones de euros”, aseguró.

- Porque ¿qué pasa con las ventas por Internet, que no tributan en Navarra? -preguntó Laura Pérez.

- Las ventas por Internet sí que tributan en Navarra en función de la cifra relativa y se podría mejorar el punto de conexión en el Convenio Económico -le contestó el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu-. Respecto al Impuesto de Sociedades, en función de cómo se materialice la personalidad jurídica de esta futura empresa, podría ser competencia de Navarra con inspección propia. Si la tenemos, porque la sociedad se radica en Navarra con domicilio fiscal aquí, nuestro Impuesto de Sociedades tiene cortafuegos que nos permitirían atajar las prácticas irregulares de las multinacionales.

Aranburu concluyó que Hacienda “pondrá seguro en el futuro interés en el control tributario de esta empresa”. “Esté yo o no”, reforzó.

Figuró en el programa electoral ‘a lo Ikea’ de Podemos

Laura Pérez (arriba del todo) tomó parte en 2016, por su condición entonces de secretaria general de Podemos Navarra, en el programa electoral que Podemos elaboró para las elecciones nacionales del 26 de junio de aquel año. El programa morado fue especial, ya que imitó intencionadamente el clásico catálogo de Ikea. En él figuraron los candidatos y los principales dirigentes de Podemos, con Pablo Iglesias al frente, en actitudes cotidianas en estancias de sus casas.

