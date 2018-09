El rector de la UPNA pide que episodios "vergonzosos" en el ámbito universitario "no se utilicen contra el sistema"

Actualizada 28/09/2018 a las 19:04

El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alfonso Carlosena, ha reclamado que los "episodios absolutamente vergonzosos y condenables" ocurridos en el ámbito universitario, que son "excepcionales", no se utilicen de forma "interesada" para "cuestionar un sistema universitario reconocido como de los mejores del mundo" y también ha pedido "actuar de forma firme ante esta forma de obrar" en el mundo académico.



Así se ha pronunciado Carlosena en el acto de apertura del curso 2018-2019 de Campus Iberus, el campus de excelencia internacional del Valle del Ebro integrado por las universidades de La Rioja, Lleida, Zaragoza y la UPNA, que se ha celebrado este viernes en Pamplona y que ha contado con la asistencia de alrededor de 350 personas.



El acto ha estado presidido por la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, además de los rectores de las cuatro universidades que conforman el Campus Iberus, Julio Rubio García (La Rioja), Roberto Fernández (Lleida), José Antonio Mayoral (Zaragoza), y el propio Carlosena.



En su intervención, el rector ha afirmado que no puede dejar "pasar la oportunidad" de referirse a las noticias que están poniendo al sistema universitario español en "el foco del escrutinio y la crítica" y ha defendido que "es evidente que no puede eludirse la responsabilidad ante comportamientos alejados no sólo de la práctica académica exigible, sino de la ética más elemental".



En su opinión, "es necesario actuar de forma firme ante esta forma de obrar", si bien ha querido dejar claro que se trata de "comportamientos excepcionales en un colectivo realmente muy amplio" y que "su difusión, proyección, amplificación e incluso distorsión se sustentan en la notoriedad de algunos de sus protagonistas".



"Las universidades tenemos herramientas para evitar que todo esto suceda y nuestra obligación, especialmente de los rectores, es utilizarlas. Es obvio que en algunos casos esto no ha sido así, pero no pueden utilizarse de forma interesada estos episodios absolutamente vergonzosos y condenables, pero también excepcionales, para cuestionar un sistema universitario reconocido como de los mejores del mundo", ha subrayado.



Asimismo, Carlosena ha considerado que "estos hechos excepcionales no deben incitar la tentación" de que los cambios en la legislación que regula a las universidades públicas sean en la dirección de "un mayor control, sino todo lo contrario, el de mayor autonomía y capacidad de gestión, lo que debe llevar aparejadas una mayor responsabilidad y una rendición de cuentas acorde con las mismas".

