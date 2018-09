Carta de una abuela

Actualizada 28/09/2018 a las 20:24

Me casé a los 24 años. Fui una madre joven pero mis hijas se empeñaron en que fuera una abuela mayor. Cuando me dijeron que iba a nacer mi primer nieto me puse como loca a hacer chaquetas rosas, una tras otra y al final las tuve que regalar porque lo que necesitaba eran chaquetas azules.

Empecé a pasear nietos en carritos. Cuando uno andaba, el otro iba en silleta y así hasta el tercero. Esa época es la más fácil porque disfrutas de ellos y presumes de lo guapos que son. Lo ma

