Cien revisiones ópticas a personas en riesgo de exclusión con 'Ver para crecer'

Ópticos voluntarios en colaboración con la Obra Social de San Juan de Dios, han revisado el estado visual cien personas en riesgo de exclusión social derivadas de centros de salud, servicios sociales y entidades sociales de Navarra.

Este proyecto ha requerido la instalación de una óptica en el hospital de Pamplona, que ha servido para el examen visual y ha contado, además, con la colaboración de voluntarios y trabajadores del Hospital.

El objetivo no es otro que revisar la vista de personas en situación de vulnerabilidad, de manera que quienes necesitaran unas gafas y su situación coyuntural no les permite costeárselas, hayan tenido acceso a unas gafas nuevas y hechas ex profeso para su graduación y características actuales, y hayan sido obtenidas de forma gratuita.

La campaña 'Ver para Crecer' ha cumplimentado así su tercera misión óptica en Pamplona y la número 25 en España desde su puesta en marcha en mayo de 2015, llegando a cerca de 2.500 personas.

El proyecto 'Ver para Crecer' se apoya en la experiencia de cooperación internacional en el ámbito de la Salud Visual de la Fundación Cione Ruta de la Luz y en la capacidad tecnológica de la iniciativa 'Vision For Life', de Essilor, un programa de filantropía que busca reducir la visión deficiente, con la misión de “mejorar vidas mejorando la visión”.

