El Gobierno de Navarra espera la autorización para las inversiones en breve

Actualizada 26/09/2018 a las 13:30

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha indicado este miércoles que el gabinete de Uxue Barkos "valora positivamente" las postura mostrada en el Congreso por el diputado socialista Jesús María Fernández en relación al plan foral de inversiones financieramente sostenibles y ahora espera en breve la autorización del Estado.



"Estaría bien que (la autorización) fuera lo antes posible", ha dicho Solana en conferencia de prensa tras la sesión semanal del Ejecutivo, y ha añadido que en el Gobierno foral "confiamos en que llegue antes" de que el Parlamento de Navarra apruebe la ley para estas inversiones, en total 113 millones de euros, lo que está previsto en principio para el pleno del 4 de octubre.



La portavoz del Gobierno, que esta mañana ha dado su conformidad a la tramitación de la proposición de ley que para estas inversiones ha presentado el cuatripartito, ha reconocido que la misma necesita la autorización del Gobierno central porque Navarra no cumplió con la regla de gasto en 2017, lo que sin embargo no impidió cerrar el ejercicio con superávit.



Este hecho, además del cumplimiento del déficit y de que una parte del superávit se destinó a amortizar 128 millones de deuda, son los elementos con que cuenta el Gobierno foral para mostrarse convencido de que tiene derecho a esa autorización para acometer unas inversiones que se distribuirán por toda Navarra, por lo que beneficiarán al conjunto de la ciudadanía.



El problema, ha dicho, es que "no podemos esperar mas" porque las inversiones tienen que estas aprobadas y adjudicadas este año aunque no se ejecuten hasta 2019, y a 2018 ya solo le quedan tres meses.



Por eso han sido bien recibidas las palabras del socialista Fernández este martes en el Congreso cuando aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez "pondrá todo de su parte" para dar una salida a estas inversiones financieramente sostenibles, aunque también instó a "un diálogo leal, abierto y permanente" entre ambos gobiernos.



Al respecto María Solana ha asegurado que por parte del gabinete de Uxue Barkos han sido distintas las ocasiones en las que se ha planteado este asunto ante distintas instancias, empezando por la propia presidenta cuando en julio escribió a Pedro Sánchez para solicitar una reunión en la que abordar una serie de cuestiones de interés para Navarra, entre ellas estas inversiones.



Además se ha trasladado este mismo asunto a otros ámbitos del Gobierno central, incluido el Ministerio de Hacienda que ya dispone también de los proyectos, y a la ejecutiva del PSOE en la persona del navarro Santos Cerdán.



"Es una cuestión que depende del impulso político", ha subrayado María Solana, y ha agregado que hoy "parece que estamos más cerca" de esa autorización del Gobierno central "en la que se viene trabajando desde hace muchos meses".



De hecho ha explicado que fue la consejera Elizalde la que hace ya tiempo consultó a las entidades locales para conocer sus prioridades, sus intereses y su disposición, una información compartida después con el cuatripartito, con el que "se ha trabajo" este asunto "como otros muchos".



Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha aseverado, al ser preguntada por el pacto presupuestario al que llegaron UPN y el Gobierno de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo foral "acoge bien que se invierta en Navarra".



"Cada formación tiene una posición, pero nosotros entendemos, y así lo hemos defendido, que bienvenidas sean todas las inversiones del Estado, que generalmente tiene poco cuidada a esta comunidad", ha precisado.



Y al respecto ha manifestado que se está pendiente de una reunión con Hacienda para "clarificar cuál es el estado de las cosas", dado que algunos de los asuntos pactados cuentan con una partida presupuestaria pero otros no.

Selección DN+