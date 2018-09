Actualizada 25/09/2018 a las 13:06

La responsable de Podemos en Tierra Estella y secretaria de Desarrollo Rural del partido, Lucía Otero, ha afirmado que en la puesta en marcha de la formación morada hubo "una apertura a todo el mundo para que entrase en el proyecto, entró gente de todo tipo, con diferentes visiones y con diferentes objetivos" y ha considerado que se ha visto que "hay personas que no pertenecían al proyecto".



Así se ha pronunciado después de que el parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso manifestara este lunes que "el único círculo que queda en Podemos Navarra es el de los amigos de Eduardo Santos -secretario general del partido- y además son pocos".



Lucía Otero ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "en esta etapa de arranque de una organización, de creación de círculos, ha habido una apertura a todo el mundo para que entrase en el proyecto, ha entrado gente de todo tipo, con diferentes visiones y con diferentes objetivos, esta etapa ha sido de un aprendizaje, de reconocernos entre nosotros y hemos visto que hay personas que no pertenecían al proyecto".



Según ha dicho, "esta fase de círculos y de debate en los círculos nos ha llevado a que poco a poco esa dinámica no ha sido buena, porque ha perjudicado en malestares personales".



Lucía Otero ha asegurado que ahora el partido está "en otra etapa diferente, que es la que queremos abrir y que es más el trabajo desde los territorios".



Así, en el caso de Tierra Estella, ha señalado que "no estamos funcionando como círculo, estamos funcionando como coordinadora, es decir, abarcamos todo lo que es Tierra Estella". "Los encuentros nos permiten hacer luego grupos de trabajo interesados en temas específicos y que sea más un trabajo desde el territorio, no tanto que sea un foro de debate de toda la política que se hace en Navarra", ha afirmado.



Otero ha considerado que "esta nueva etapa va a ser más asentada, con gente más comprometida y cuando empiece a rodar nos traerá diferente gente a la organización".

