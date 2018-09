Actualizada 21/09/2018 a las 13:26

Orain Bai, el grupo formado por los parlamentarios críticos de Podemos, ha trasladado a los grupos del cuatripartito y a Hacienda sus propuestas fiscales que contemplan lo que han denominado un "auxilio fiscal para las rentas más bajas", que incluye la prohibición de embargar un salario que "no exceda de la cuantía señalada para 1,5 veces el smi".



"En ningún momento hablamos de amnistías fiscales de forma indiscriminada, sino de un auxilio fiscal para la rentas bajas" ha aseverado durante la presentación de las iniciativas la parlamentaria Laura Pérez, quien ha estado acompañada por Javier Onieva, consejero de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) que colabora con esta formación en esta materia.



Su propuesta recoge una modificación del decreto por el que se aprueba el reglamento de Recaudación, creando un punto en el que se diga que no se emitirá providencia "cuando la suma del total de los créditos perseguidos y sus recargos, intereses y costas sea inferior a la cantidad de 1.000 euros", siempre que correspondan únicamente a deudas fiscales reclamadas a personas físicas, con ingresos que no excedan del 1,5 del salario mínimo interprofesional (smi)".



En esa línea proponen que sea "inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para 1,5 veces el smi".



Con esto lo que pretenden es "dejar respirar a los contribuyentes", según Onieva, quien ha sostenido que es "hora de ayudar a las clases más desfavorecidas fiscalmente", tras lo que ha recordado que la crisis ha creado un "nuevo estatus, la clase trabajadora precaria, que aunque trabaja no tiene suficiente capacidad adquisitiva para llevar una vida digna".



A eso, ha añadido, se le unen deudas fiscales y una administración que ejerce todo su poder para cobrárselas sin tener en cuenta sus circunstancias personales.



Del total de deudores fiscales un 55% tienen una deuda inferior a 1.000 euros, una media de 483 euros, mientras que el 45% son deudas superiores a 1.000 euros con una media de 58.430 euros, según los datos aportados por Pérez, quien ha subrayado los pequeños deudores representan el 1% del total, por lo que, en su opinión, si se recauda de los grandes deudores los pequeños "podrían ser exonerados de su deuda en cuanto que esta es insignificante".



Onieva ha explicado al respecto que la "deuda no desaparece nunca", ya que cuando mejora la situación del deudor tendría que hacerle frente.



Junto a estas medidas proponen un aumento de la deducción en el primer hijo de hasta 600 euros para unos ingresos de hasta 19.999 euros e ir disminuyendo progresivamente en un 5 % de acuerdo al aumento de ingresos por tramos de 2.000 euros hasta llegar a ingresos de 30.000 euros cuya deducción quedaría en los 433 euros actuales.



También plantean elevar el mínimo exento para hacer la declaración de la renta de 11.250 a 17.200, lo que favorecería a más de 136.000 contribuyentes de rentas bajas.



Además, según ha indicado Pérez, van a insistir en que en la declaración de la renta se contemple una casilla de "aportaciones para la paz, para poder cuantificar aunque sea de forma simbólica cuánto es esa parte de dinero que los navarros no quieren incluir en la aportación al convenio del estado para gastos de defensa".

