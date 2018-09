El presidente del TSJN reprocha "faltas de respeto institucional" a la Justicia

Actualizada 21/09/2018 a las 14:03

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha reprochado este viernes, en el acto de apertura del año judicial en la Comunidad foral, algunas faltas de respeto institucional en determinadas críticas a resoluciones judiciales.

En su discurso, el presidente del Tribunal Superior navarro se ha referido a las descalificaciones de algunas sentencias y autos. “El pasado año lo comenté en este acto y en el presente curso se ha agravado de forma notable y preocupante, pues hemos sufrido en carne propia, no ya campañas de desprestigio, sino verdaderos atropellos y faltas de respeto, insultos, amenazas, descalificaciones e insinuaciones malintencionadas, y todo ello, como consecuencia, sobretodo, del dictado de una sentencia que no es necesario identificar, y de la que, por supuesto, no voy a hablar, pero no solo a raíz de esta sentencia, sino de otras resoluciones dictadas por órganos judiciales de esta y otras comunidades”, ha resaltado.

Al respecto, Galve ha citado las palabras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en el acto de apertura del año judicial el pasado día 10: “Los jueces, conscientes de que el formidable conjunto de principios y valores de la Constitución supone una condición existencial de nuestro modelo de convivencia, asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa. La reflexión sobre esta idea cobra hoy más vigencia que nunca, dado el interés mediático sin precedentes que han suscitado algunas decisiones judiciales en los últimos meses. Algunas manifestaciones de esta reacción social han desembocado, incluso, en ataques personales a magistrados, alentados no sólo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional”.

“Lo dije en la apertura del año pasado, y lo reitero, nunca creímos que la historia pondría a prueba el valor de nuestro compromiso, pero llegado el momento, que nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución. En este punto, no albergo duda alguna de que recojo la voluntad de todos los jueces navarros”, ha recalcado el presidente del TSJN.

Al acto de apertura del año judicial, en el que también ha intervenido el fiscal superior de la Comunidad foral, José Antonio Sánchez, han acudido diversas autoridades, entre otras, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez; el delegado del Gobierno, José Luis Arasti; y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont.

En su intervención, Galve ha señalado que los juzgados y tribunales navarros, un año más, mantienen la menor tasa de asuntos pendientes de toda España, así como el menor índice de congestión de procedimientos, alcanzando la segunda mejor tasa de resolución de asuntos. Así se desprende del informe 'La Justicia dato a dato', elaborado por el CGPJ en relación al año 2017.

Este dossier comparativo, ha destacado el presidente del TSJN, recoge un aspecto novedoso, y asimismo muy importante, en el que también los órganos jurisdiccionales navarros ocupan el primer puesto en España, y no es otro que el relativo al porcentaje de juicios celebrados respecto de los señalados, "algo que afecta a la calidad y celeridad de la justicia, pues no en balde, en muchas ocasiones la suspensión de un juicio supone, por motivos de agenda, diferir el siguiente señalamiento varios meses".

Según este informe, los juzgados y tribunales navarros tienen el mejor porcentaje de juicios celebrados, es decir de vistas no suspendidas, de toda España en los Juzgados de Primera Instancia, en Instrucción, en Primera Instancia e Instrucción, en los Juzgados de lo Penal, en el Juzgado de Menores y en las Secciones Penales de la Audiencia Provincial, y en estos dos últimos casos superando el 91%. Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo tienen el segundo mejor porcentaje (más del 90%) y los de lo Social el tercero (85%).

"Todo esto, es evidente que, y reitero un año más, no es solo fruto del esfuerzo de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, sino de la indudable y generosa dedicación de los funcionarios de esta administración y de cuerpos policiales, abogados, letrados de las diferentes administraciones, procuradores, graduados sociales, médicos forenses, psicólogos, peritos y todos aquellos que, de una u otra forma, colaboran con nosotros, incluyendo lo que se ha venido en denominar administración de la administración de justicia", ha remarcado Galve.

En cuanto a la carga de trabajo de algunos órganos judiciales, comparando el primer semestre del presente año 2018 con el mismo periodo de 2017, la jurisdicción civil ha mantenido el nivel de ingreso de asuntos en los juzgados de primera instancia de Navarra, y ha disminuido su pendencia en un 7%, un porcentaje que no tiene en cuenta el juzgado de cláusulas suelo.

Por el contrario, el ingreso de asuntos civiles en la Audiencia Provincial ha experimentado un ligero aumento del 3%, mientras que la pendencia ha aumentado en un 11%.

En Familia, el ingreso de asuntos en Navarra se ha mantenido, pero se ha registrado un notable el descenso de la pendencia de un 26%, fundamentalmente en Pamplona, donde existe un refuerzo cuya eficacia es evidente. En cuanto a desahucios y lanzamientos, también ha habido un descenso, del 13,3%, pasando de 233 en el primer semestre de 2017 a 202 en este primer semestre, y de los 202, 52 eran hipotecarios y 140 por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La jurisdicción social, en los juzgados de este orden, también continúa con la tendencia descendente, un 4,4% en lo que a ingreso se refiere, si bien se ha elevado la pendencia un 9,6%. En la Sala de lo Social del Tribunal Superior destaca el descenso del 12% en el ingreso de asuntos, mientras que los asuntos pendientes se reducen a 36, unos "números excelentes".

Por su parte, en la jurisdicción contencioso administrativa los juzgados han experimentado un descenso del 4% en el ingreso de asuntos y la Sala del Tribunal Superior ha tenido una notable disminución tanto en el ingreso de asuntos como en la pendencia, de forma que esta jurisdicción goza de "una situación más que aceptable".

En la jurisdicción penal, los juzgados de lo penal han experimentado un descenso en el ingreso y en la pendencia de asuntos, en ambos casos de alrededor del 6,5%, descenso en la pendencia que también es llamativa en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El Juzgado de Menores ha registrado un leve aumento tanto en el ingreso como en la pendencia. Los Juzgados de Instrucción han tenido en el primer semestre del año un registro de asuntos inferior en un 4,4% al del mismo periodo del pasado año, con una notable disminución de la pendencia del 21%.

Asimismo, en las secciones penales de la Audiencia Provincial se ha producido "un preocupante aumento" en el número de asuntos ingresados y pendientes, más del 60% en ambos casos, y tanto en procedimientos en primera instancia como en recursos de apelación, problema más acusado en la Sección Segunda que en la Primera".

Los juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, uno por cada uno de los partidos judiciales de Navarra (aunque solo el de Pamplona con competencia exclusiva), a pesar del aumento en el año 2017, han registrado en este primer semestre un leve descenso del 4,6% en el ingreso de asuntos penales, mientras que la pendencia el 30 de junio último era de un 29% menos que el 30 de junio de 2017. Las órdenes de protección solicitadas en el primer semestre fueron 187 (un 7,4% menos), de las cuales 51, un 21,5% fueron denegadas.

En cuanto a los juzgados de Tudela, Tafalla, Estella y Aoiz, Galve ha destacado que en los procedimientos civiles, en números globales, se ha constatado un descenso del 8% en el ingreso de asuntos y un descenso del 19% en la pendencia. Por lo que a asuntos penales se refiere, estos juzgados han registrado un descenso del 3% en el ingreso y del 24% en la pendencia.

CLÁUSULAS SUELO

Respecto al juzgado de cláusulas suelo, este órgano especializado entró en funcionamiento el 1 de junio de 2017, y hasta el 31 de diciembre de ese año, es decir, en solo siete meses registró 2.040 asuntos. Desde el 1 de enero del presente año y hasta esta misma semana este órgano judicial ha recibido 1.523 demandas, es decir, un 25% menos de entrada en un periodo algo más amplio.

Actualmente, el Juzgado está atendido por un magistrado titular, una JAT (juez de adscripción territorial) y dos jueces en prácticas de la última promoción de la carrera judicial, es decir, por cuatro jueces, así como por una letrada de la Administración de Justicia con prolongación de jornada y 15 funcionarios, incluidos los de refuerzo. En este periodo de tiempo, son alrededor de 1.000 los asuntos que ya han sido resueltos de forma definitiva.

“Mi agradecimiento a todas las personas que han intervenido, y siguen haciéndolo, por su trabajo y su interés en solucionar esta situación, agradecimiento en el que incluyo, por supuesto, a la consejera y a la directora general de Justicia”, ha remarcado Galve.

UN JUZGADO MÁS DE FAMILIA

En el capítulo de necesidades de plantilla, Joaquín Galve ha referido que en la memoria elaborada el presente año, correspondiente a 2017, se solicitó la creación de las siguientes plazas judiciales: la tercera plaza de magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, un tercer Juzgado de Familia en Pamplona, y un juez de adscripción territorial. "De las peticiones del ejercicio pasado fue únicamente aceptada por el Ministerio de Justicia la del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Pamplona, que entró en funcionamiento a principio de este año", ha señalado.

Para el presidente del Tribunal Superior, el hecho de que los parámetros de la justicia en Navarra estén en los escalones más altos en los indicadores más importantes del estudio del Consejo General del Poder Judicial "no implica que la situación aquí sea inmejorable, no lo es, solo indica que todos, o casi todos, están peor que nosotros, debemos esforzarnos en mejorar algo que redunda directamente en beneficio de los ciudadanos".

"El año pasado ya decía el Presidente del Tribunal Supremo que invertir en Justicia "rentabiliza poco políticamente", y es cierto, pero no lo es menos el hecho de que invertir en Justicia es rentable para el ciudadano, porque significa invertir en libertad, en derechos y en convivencia. De muy poco sirve reconocer de palabra derechos a personas o grupos desfavorecidos, si esas manifestaciones luego no van acompañadas de actos que procuren su cumplimiento", ha remarcado.

