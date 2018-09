Aramburu aboga en Tudela por contar a los jóvenes "la época trágica vivida con ETA"

Actualizada 18/09/2018 a las 18:28

El escritor Fernando Aramburu ha señalado este martes en Tudela que las actuales generaciones de jóvenes "merecen" que se les cuente "la época sangrienta y trágica vivida con ETA" y que sea "contada por los contemporáneos que vivieron esta historia".

Aramburu ha realizado esta apreciación antes de recibir el Premio de Novela Benjamín de Tudela, que ha recaído en su exitoso libro 'Patria', y cuyo acto de entrega se ha celebrado en el IES Benjamín de la capital ribera ante la presencia de alumnos y docentes del centro, además de autoridades políticas locales y regionales.

"Si no somos nosotros, los que vivimos estos hechos, quienes les contamos la historia, ellos tendrán que buscarse las respuestas por su cuenta y quizá a partir de testimonios que no sean del todo fiables", ha expresado el escritor donostiarra residente en Alemania.

Aramburu, quien se ha mostrado muy agradecido y emocionado por el hecho de que este premio sea otorgado por alumnos de Bachillerato, ha reconocido que "el sosiego que da vivir en la lejanía geográfica" le posibilitó ahondar en 'Patria' en "un testimonio humano de lo vivido durante su juventud en San Sebastián", en los años de plomo de la banda terrorista ETA.

"Desde niño estuve confrontado con esa realidad, nací en el mismo año en el que se fundó ETA. Estuve acumulando experiencia personal con lo que vi, escuché y se me quedó grabado. Yo no trabajo con datos como los historiadores, pero creo que la novela permite transmitir las vivencias humanas de las personas concretas. Ese es mi interés expresivo", ha detallado.

Sobre la aportación que la novela haya podido hacer a nivel sociológico en el actual contexto político, el novelista ha asegurado que muchos lectores le han mostrado agradecimiento en sus encuentros.

"La novela ha servido para crear una especie de empatía. He vivido momentos emocionantes en charlas con lectores. En tres o cuatro ocasiones incluso algunas personas me confesaron, en voz baja, que reconocían haberse equivocado. No dijeron nada más, pero eso muestra que se han podido poner en la piel de los personajes", ha relatado.

Además, Aramburu ha narrado su experiencia en el acto de homenaje al policía nacional Antonio Cedillo, asesinado por ETA, el pasado fin de semana en Rentería, en el que participaron el hijo de la víctima, José Miguel Cedillo, y el alcalde del municipio, de EH Bildu, Julen Mendoza.

"Vi las lágrimas de los dos en sus ojos y ese momento me trajo a la escena final de 'Patria', que muchos no consideran verosímil, pero esta era una imagen similar. Salí de aquel paraje impresionado por la veracidad humana de lo que vi en la actitud personal de los implicados como en sus palabras", ha contado Aramburu.

El escritor ha añadido que se marchó del acto "con esperanza de que esta sociedad, que se fracturó gravemente, gracias a gestos como este se vaya recomponiendo de una manera muy positiva".

"No hace falta que estemos todo el rato abrazándonos pero lo que vi es que, con independencia de lo que cada uno piense en el plano político, es posible estar juntos y estar bien juntos. Es el mensaje que me llevé de aquel acto", ha sentenciado.

Sobre el éxito de 'Patria', ha confesado que lo afronta "con serenidad, con los pies en el suelo y sin creerse más de lo que es", pese a que reconoce que ha supuesto "un antes y un después" en su trayectoria literaria.

"Sigo escribiendo mis proyectos con el mismo empeño que si fuera la primera obra. Mi máxima prioridad está en la escritura, a mí me salva el día escribir aunque sea un párrafo. Y por eso considero que el éxito de la novela, que es algo que tampoco puedo reprochar, no cambia ese trabajo literario ni me ha cambiado a mí", ha recalcado.

