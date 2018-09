El PSN critica la "posición tibia y ambigua" de UPN respecto al franquismo

Actualizada 14/09/2018 a las 13:54

El PSN ha criticado que UPN "vuelva a situarse con la derecha del PP y Ciudadanos en la votación sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco", en la que los dos diputados regionalistas se abstuvieron.

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha considerado "muy preocupante que los regionalistas se sitúen en esa posición tibia y ambigua" y ha afirmado que "los argumentos esgrimidos por Javier Esparza para defender la abstención son tan peregrinos como inconsistentes".

Para Chivite, "un partido que no da un paso contundente y claro a favor de los valores democráticos, de condena y rechazo de la dictadura y en pro de la Memoria Histórica no debería ser el más votado". En este sentido, ha asegurado que "la mayoría de la ciudadanía navarra quiere trabajar por la convivencia democrática sobre la base de unos valores cívicos".

"No hay lugar para tibiezas", ha destacado la socialista. "En una cuestión en la que está en juego algo tan crucial como la defensa de la democracia no se puede estar en el medio. O se está o no se está", ha insistido en un comunicado.

La secretaria general del PSN se ha felicitado por "el acuerdo mayoritario del Congreso para que se exhumen los restos del dictador" y ha señalado que "era un paso necesario para avanzar en la memoria, la justicia y la reparación, y para dignificar el recuerdo de las víctimas y separarlas para siempre del dictador".

