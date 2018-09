Parlamentarios de Orain Bai descartan constituir o encabezar un partido político

Actualizada 10/09/2018 a las 13:51

Los cuatro parlamentarios de Orain Bai, del grupo parlamentario Podemos Ahal Dugu-Orain Bai, han señalado este lunes que "como tales" no se van a constituir en un partido político, ni van a encabezar ninguno.



En su lugar, se sumarían "desde una posición de trabajo activo, de una segunda fila, a otras opciones que pudiera haber, si las hay", ha afirmado a preguntas de los periodistas el parlamentario Carlos Couso en una conferencia en la que ha comparecido junto al resto de parlamentarios 'críticos', Fanny Carrillo, Rubén Velasco y Laura Pérez.



Couso, preguntado por la posibilidad de que este sector pueda concurrir a los próximos comicios, ha señalado que "la gran mayoría de los que estamos aquí presentes no tenemos ninguna voluntad de continuar en política".



"Creemos que ya hemos hecho nuestro relevo, otros pueden estar más abiertos a continuar", ha remarcado para añadir que "hay fuera del Parlamento líneas de trabajo que pueden estar preparando plataformas políticas para las próximas elecciones donde nosotros podríamos tener cabida, seguramente".



Cuestionado por si, en concreto, Orain Bai como sigla va a estar presente en las próximas elecciones, ha indicado: "No lo sé, no lo creo".



Así, ha explicado que Orain Bai es "únicamente la sigla de una parte de un grupo político, es una sigla que se ha añadido a Podemos Ahal Dugu para que toda esa gente que no se sentía representada por Podemos Ahal Dugu, una vez que había sido expedientada o expulsada del partido, se sintiera representada por este grupo parlamentario".



En cualquier caso, ha incidido en que ellos están "para acabar la legislatura, para eso se nos eligió, con un programa político", del que, ha dicho, no se van a salir "ni un milímetro".



Además, ha indicado que van a "respetar" los acuerdos que tienen con los socios que respaldan al actual Gobierno, si bien, en aquellas cuestiones en las que no alcancen acuerdos van a ser "libres para defender", como han hecho hasta ahora, "el programa político con el que se presentó Podemos en 2015".



Asimismo, cuestionado por unas declaraciones de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, en la que les achacaba "una crisis personal de valores", Couso ha indicado: "No vamos a entrar a ningún tipo de provocación de este estilo".



De esta forma, ha señalado que la pasada semana ya anunciaron que querían "trabajar el resto de lo que queda de legislatura" y "en eso" es en lo que van a estar centrados.



No obstante, ha precisado que no saben "si es una provocación" o si la presidenta del Parlamento está pretendiendo que tomen "algún tipo de iniciativa de expulsión de grupo".

Selección DN+