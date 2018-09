UGT dice que la nueva Ley de Policías debería ser reformada "en breve"

Actualizada 06/09/2018 a las 17:11

El sector de Policías de Navarra de FeSP-UGT considera la nueva de ley de Policías que han propuesto Geroa Bai y EH Bildu, "a instancias de ciertos sindicatos profesionales, deberá ser reformada en breve pues no cumple la normativa básica estatal de los funcionarios".

Además, el sindicato ha afirmado que esta nueva ley "no ha sido redactada pensando en hacer un buen marco legal que solucione los verdaderos problemas del modelo policial navarro, sino que su prioridad es eliminar las limitaciones que supone la ley actual para las pretensiones estrictamente económicas de los altos mandos que nutren la afiliación de los mencionados sindicatos y aumentar las diferencias salariales que la actual ley reguló".

UGT ha señalado en una nota que la normativa estatal obliga ya desde hace varios meses a que los actuales niveles A, B, y C de las Policías de Navarra se reconviertan a los grupos profesionales A1, A2, B, y C de la escala estatal, adaptándose con ello a las titulaciones de Bolonia, y "no hacerlo en una modificación de la actual ley supondría que nace viciada y obsoleta".

Según el sindicato, esta adecuación "supondría una limitación para los ascensos de los mandos intermedios más antiguos sin la antigua licenciatura o sin un máster actual, y probablemente abriría el debate sobre una verdadera carrera profesional policial, por lo que parece que a los redactores de la nueva propuesta de ley se les ha olvidado hacerla conforme a la normativa básica estatal".

Además, en opinión de UGT, esta proposición de ley "tampoco soluciona el problema de los agentes municipales de aquellas localidades sin cuerpo de policía, que son la mayoría de los ayuntamientos, que verían de nuevo cuestionado su estatus policial, aunque eso no parece ser problema para los redactores del proyecto presentado".

El sindicato ha afirmado que "el gran problema que sí parece solucionar es el de los altos mandos de las Policías, y concretamente el que hizo que muchos de ellos presentasen en su momento su dimisión en rueda de prensa, y es la limitación económica de sus salarios".

Según UGT, con la ley actual en vigor, un alto mando de la Policía no puede cobrar más del 95% de complementos, es decir, con un salario base de cerca de 26.000 euros, puede subir, sin contar con las variables de nocturnidad ni festivos, hasta los 50.600 euros anuales. "Sin embargo, ahora, con la nueva regulación propuesta, pueden llegar hasta el 160% de complementos, cobrando sin nocturnidad ni festivos cerca de 70.000 euros, que, sumados a la antigüedad y el grado, pueden llegar a los 77.000 euros, casi el salario del presidente español", ha señalado.

Además, el sindicato ha resaltado que esta ley "aprovecha el cambio introducido con la reforma laboral del Gobierno del PP sobre la flexibilidad horaria para aprobar, amparándose en ella, cambios en la jornadas de trabajo que son totalmente innecesarios, ya que, por las características de la función policial, son inherentes al trabajo cuando hay verdadera necesidad y no según el capricho del responsable de turno".

Según UGT, "ésa y no otra es la gran necesidad de cambio de la actual ley para sus redactores, dejando en la estacada a los más débiles y menos remunerados, que son los agentes municipales de los pueblos, creando diferencias salariales entre los trabajadores actuales y futuros y evitando competencia de las nuevas incorporaciones, que vienen ya con las nuevas titulaciones de Bolonia (eliminan también la posibilidad de ascenso de los agentes con la titulación necesaria al cargo de subinspector) y sin entrar en regular una verdadera carrera profesional".

