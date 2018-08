Carrefour cobra compras del 6 de agosto por duplicado

Actualizada 28/08/2018 a las 08:36

Hipermercados Carrefour ha duplicado el cobro de compras de clientes que adquirieron productos el pasado 6 de agosto. La información que se facilita a los clientes desde la central de Madrid es que se desconoce el origen de este problema, que ha afectado a clientes de todo el país, incluidos de Navarra, aunque sí se reconoce el fallo. Los afectados han visto cómo el pasado 23 de agosto se pasaba a sus cuentas un cargo con la misma cantidad que compraron y pagaron con tarjeta de débito el 6 de agosto.



Desde Madrid informaron de que “a partir del día 27 (ayer) se comenzarán a realizar las devoluciones de los cargos que se han cobrado por duplicado”. Sin embargo, ayer hubo clientes que se quejaron de que a media tarde todavía no habían percibido la devolución del cargo duplicado. “He acudido a mi banco y me dicen que no lo pueden solucionar porque se ha pagado con tarjeta y requiere un tiempo. Y me indican que el supermercado tiene capacidad para realizar la devolución de manera inmediata”, señaló un afectado. Este periódico intentó contactar con algún responsable de la cadena para conocer más detalles sin que fuese posible.

