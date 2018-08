Actualizada 10/08/2018 a las 15:53

El Partido Popular de Navarra ha señalado sobre la polémica por el posible desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo que "no puede ser que los okupas se salgan con la suya".



"No podemos permitir que el gobierno consienta trasladar la imagen de que aquí todo vale y cualquiera puede asaltar y ocupar un edificio, darle un uso ilegal y que no pase nada", ha afirmado en un comunicado la presidenta del PPN, Ana Beltrán.



"Claro que debe pasar, deben ser desalojados sin demora y prohibir la venta de bebidas", ha añadido.



"Después de haber planteado al Gobierno varias iniciativas sobre la situación del Palacio, de la ocupación ilegal, del expediente judicial, y demás, nos enteramos ahora por la prensa, y por declaraciones de los ocupas, de que el Gobierno ha estado mediando y negociando con ellos, algo francamente sorprendente", ha dicho.



Asimismo, ha afirmado que es "indignante" el "poco respeto al Parlamento y al trabajo de los parlamentarios que tiene este Gobierno".



"Parece que el Gobierno por fin, después de muchos requerimientos por nuestra parte, va a tomar medidas para proceder al desalojo, algo que creeremos cuando veamos", ha indicado.



"Sobre todo, después de varios meses de decirnos que la solución a esta ocupación ilegal no era responsabilidad suya, ahora resulta que ha sido el propio Gobierno quien ha instado medidas cautelares para que se pueda producir dicho desalojo", ha subrayado.



Además, ha dicho que están "hartos" de los "partidos antisistema, como Bildu y Podemos, que no respetan la ley, que defienden a quienes la violan por un puñado de votos sin importarles el perjuicio a los comerciantes y a la sociedad".

Selección DN+