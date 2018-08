Actualizada 10/08/2018 a las 14:21

El Área del Corazón del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) ha sido distinguida recientemente con la certificación nacional SEC-Excelente, otorgada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), por su labor en el proceso de seguimiento de los pacientes con cardiopatía isquémica estable (CIE), cuyas dos manifestaciones más frecuentes son la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio (IAM).



La certificación de excelencia se enmarca en la apuesta por mejorar la calidad en la atención cardiológica dentro del Sistema Nacional de Salud, en este caso en el proceso de atención a pacientes con CIE, ha destacado el Gobierno de Navarra a través de un comunicado.



Según ha indicado, la puesta en marcha de este proceso en el Área del Corazón del CHN conlleva una mejora de la calidad asistencial en este tipo de pacientes, en aspectos como la coordinación con Atención Primaria, la inclusión de programas de rehabilitación cardíaca y una mejor orientación al paciente acerca de consejos de hábitos de vida saludable y fuentes de información sobre su enfermedad.



En concreto, el proceso tiene como objetivos agilizar la atención inicial del paciente con sospecha o diagnóstico de CIE; estandarizar esta atención a través de una vía clínica definida, orientada a la mejoría de los síntomas y pronóstico; mejorar la continuidad asistencial entre niveles; adquirir conciencia de la importancia del seguimiento conjunto de su proceso entre niveles asistenciales, dando valor al seguimiento por Atención Primaria; y mejorar la accesibilidad del paciente a consultas externas mediante la racionalización de los criterios de seguimiento.



Por lo que se refiere a la organización, de esta manera se mejora la eficiencia, al eliminar atenciones sin valor añadido; mejora la relación entre niveles; y se otorga un papel preeminente al médico de Atención Primaria en el seguimiento del paciente crónico cardiológico, con disminución de la lista de espera, han resaltado desde el Ejecutivo.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN



Para obtener esta certificación de excelencia, ha sido necesario elaborar un procedimiento estándar de atención; establecer un proceso de acreditación, y desarrollar un proceso de auditoría que permita la acreditación y propuesta de acciones de mejora.



A la revisión de la documentación le siguió la fase de auditoría y, finalmente, la acreditación y concesión por parte de la SEC de la certificación del proceso "manejo de la Cardiopatía Isquémica Estable".



LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA



La cardiopatía isquémica es el conjunto de enfermedades que se derivan de la disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco (miocardio), generalmente por arterioesclerosis de las arterias coronarias. Las dos manifestaciones más frecuentes son la angina de pecho (que puede ser estable o inestable) y el infarto agudo de miocardio (IAM), que por definición siempre es inestable.



Se entiende por cardiopatía isquémica estable aquellas manifestaciones de la enfermedad coronaria fuera de la fase aguda: pacientes con agina estable, pacientes que han sufrido con anterioridad un IAM o una angina inestable y se han tratado o pacientes asintomáticos con datos en las exploraciones de isquemia miocárdica (isquemia silente).



Este grupo son los incluidos en el proceso de cardiopatía isquémica estable y, en definitiva, son todas las personas que en algún momento de su vida han padecido enfermedad coronaria y no han fallecido por ello. Generalmente son atendidos en las consultas externas de Cardiología o en Atención Primaria.



Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo, llegando a alcanzar el 30% de las defunciones registradas (según datos de la OMS).



Aunque afectan en mayor medida a países con ingresos bajos y medios, la cardiopatía isquémica continúa siendo la primera causa de mortalidad en Navarra, y es una de los motivos más frecuentes de consulta en cardiología.



La prevalencia (porcentaje de la población que padece la enfermedad en un momento dado) de la angina segura en la población española de edad mayor o igual a 40 años es del 2,6% y la de angina confirmada, de 1,4%, y ambas se incrementan con la edad (hasta 4,5% en hombres y mujeres de 70 a 79 años), con los factores de riesgo cardiovascular y con los antecedentes cardiovasculares. Respecto al IAM, en la última encuesta publicada por el INE se estima en total un 1% de los varones y 0,5% de las mujeres.



En Navarra se estima que existen 13.318 pacientes con CIE (según datos recogidos de la historia clínica de Atención Primaria). De este total, 4.320 son mujeres y 8.998, hombres. Por tramos de edad, la padecen 4.220 mujeres y 8.859 hombres mayores de 40 años, y 100 mujeres y 139 hombres menores de 40 años.



La estimación de las tasas de mortalidad varía del 1,2 al 2,4% por año, con incidencias anuales de mortalidad cardíaca de un 0,6-1,4% y de infarto de miocardio (IM) no mortal del 0,6% al 2,7%.



Entre la población con cardiopatía isquémica estable, el pronóstico individual suele variar considerablemente dependiendo de las características clínicas, funcionales y anatómicas que se observen en la evaluación inicial. En pacientes de riesgo muy alto, la tasa de mortalidad anual es del 3,8%, mientras que los pacientes con placas coronarias no obstructivas (riesgo bajo) tienen una tasa anual de mortalidad de sólo el 0,63%.

Etiquetas Salud

CHN

Selección DN+