09/08/2018

El grupo de okupas que desde septiembre de 2017 gestiona el Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona como gaztetxe, bautizado como 'Maravillas', ha cuestionado este jueves la "voluntad de dialogar" expresada por el Gobierno, ya que a su juicio "siempre han optado por la represión" contra ellos.



Así lo han señalado los jóvenes en una nota, en la que analizan las declaraciones de la portavoz del Gobierno foral, María Solana, quien este miércoles planteaba su deseo de efectuar un desalojo "tranquilo y civilizado" del inmueble de la plaza de Navarrería, después de que recientemente el Ejecutivo instara a la toma de medidas cautelares para desalojar el edificio.



Los okupas recuerdan el proceso desde que accedieron al edificio, el 3 de Septiembre de 2017 y "fruto de un largo proceso donde las trabas, medias verdades e incumplimientos institucionales fueron la tónica general", ya que al día siguiente el Gobierno de Navarra interpuso denuncia contra varios de ellos, aunque el juez optó por derivarlo a la mediación.



"Fueron dos meses en los que estuvimos sentados en una mesa cara a cara con el Gobierno para intentar buscar una solución que permitiera mantener vivo el Gaztetxe Maravillas. No obstante, nos encontramos con un auténtico muro de hormigón en frente, ya que la única oferta que nos hacían era la de 'Fuera y pagar los desperfectos'".



Niegan además que hayan causado desperfectos, pues por el contrario, su labor ha sido la de "arreglar un espacio que llevaba 20 años abandonado y abrirlo al barrio".



Tras no dar sus frutos el proceso de mediación, ha seguido la vía judicial, con el Gobierno personado como acusación particular pidiendo el desalojo cautelar del edificio.



Ante todo ello, los jóvenes ironizan con las acusaciones que les atribuyen a ellos una "actitud ofensiva", cuando a su juicio es el Gobierno el que la tiene, con la añadida "desfachatez de tacharnos al gaztetxe de no querer dialogar y además, de mantener una postura ofensiva mientras han sido ellos los que siempre han optado por la represión".



"Que sepan, que si esa va a ser su postura, nos defenderemos", zanjan.

