Solana critica la postura de "enfrentamiento" del gaztetxe de Rozalejo ante el desalojo

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha criticado que la Asamblea del denominado 'Gaztetxe Maravillas', ubicado en el edificio del Palacio Marqués de Rozalejo en Pamplona, ocupado hace once meses, "está marcando una posición de enfrentamiento absoluto" y "parece que no deja mucho margen al entendimiento que se dice se quiere buscar".



En una entrevista concedida a Cadena Ser, Solana ha destacado que "el debate tiene que ser en otro tono" y ha indicado que le gustaría "escuchar a más gente, a más asociaciones, a otros grupos juveniles que seguramente quieren disponer de espacios para hacer otras cosas".



Solana ha mostrado su disposición a "hablar y dialogar" y ha asegurado que le consta contactos con la Asamblea del 'Gaztetxe Maravillas'. "Lo que no se puede es pretender seguir adelante con el objetivo de uno poniendo en riesgo la necesidad de otros", ha agregado.



La portavoz del Ejecutivo foral ha criticado que "se ha puesto en cuestión" al Gobierno de Navarra con temas "que no son ajustados a la realidad". "Están anclados en un gobierno que es otro porque ya ha habido ocasión con este gobierno de gestionar otro desalojo como fue el de la calle Compañía (también propiedad del Ejecutivo foral), en el que hubo una mediación, una negociación y una solución razonada y razonable para todos", ha expuesto.



En este sentido, ha indicado que el desalojo "se puede dar y probablemente se llegue a dar, pero no en el ambiente que quieren presuponer que va a hacer". "Espero, confío y deseo que no sea así", ha añadido Solana, que ha asegurado que "la voluntad del Gobierno no es esa".



La consejera ha afirmado que no conoce los plazos que se manejan para este desalojo ya que "el juzgado tiene su procedimiento y hay cuestiones que no podemos ni siquiera saber ni prever". "Iremos viendo cuáles son los pasos a dar e intentaremos darlos de la mejor manera posible defendiendo el interés general, el interés de todos y en particular evitando situaciones que puedan acarrear ninguna consecuencia no deseada para ninguna", ha remarcado.



María Solana ha destacado que los miembros del 'Gaztetxe Maravillas' están "ocupando de manera absolutamente ilegal e irregular un espacio público". "Lo que no va a hacer el Gobierno de Navarra es incumplir la legalidad como no lo ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona cuando le ha tocado regular y dictar las resoluciones necesarias para ordenar en alguna medida la actividad dentro de ese espacio", ha añadido.

