LAB exige al Gobierno de Navarra que "retire la orden de desalojo" del gaztetze de Rozalejo

Actualizada 09/08/2018 a las 15:32

LAB ha exigido al Gobierno de Navarra que "retire la orden de desalojo" del denominado 'Gaztetxe Maravillas', ubicado en el Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona, ocupado desde hace once meses, al tiempo que le ha pedido que "se avenga a una solución dialogada".



El sindicato, que ha llamado a los trabajadores a movilizarse para "defender" este espacio, ha manifestado en un comunicado que el 'Gaztetxe Maravillas' "es un proyecto social puesto en marcha en un local público en desuso, propiedad del Gobierno de Navarra, gracias a la aportación voluntaria de cientos de jóvenes". "Un local que durante largos años ha estado vacío y deteriorándose ante la pasividad de los diferentes Gobiernos y que ahora ha sido rehabilitado y convertido en un espacio abierto para los y las jóvenes navarras", ha subrayado.



"Cuesta entender el empeño de Geroa Bai por desalojar dicho espacio, si no es por motivos estrictamente partidistas", ha criticado el sindicato que ha considerado que la formación "no está actuando en base al interés general de los y las navarras, sino impulsado por sus fobias ideológicas respecto a los proyectos juveniles autogestionados".



"Tan grave como la decisión de desalojar el Gaztetxe es la intención de hacerlo mediante el uso de la fuerza", ha destacado LAB que ha asegurado que el Gobierno de Navarra "se ha negado a explorar cualquier tipo de acuerdo y ha reclamado en el juzgado el desalojo del edificio, con lo que da vía libre a las fuerzas policiales a que realicen una intervención de inciertas consecuencias".



"Esta manera de actuar no tiene nada que ver con las aspiraciones de esa mayoría social que apostó por el cambio", ha reprochado el sindicato que ha afirmado que "la actuación de Geroa Bai recuerda más bien a la de Alfredo Jaime y Yolanda Barcina respecto al Gaztetxe Euskal Jai".

Selección DN+