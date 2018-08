Bildu denuncia contratos por ETT en la Corporación Pública empresarial de Navarra

Actualizada 08/08/2018 a las 13:26

EH Bildu y el sindicato LAB han coincidido este miércoles en denunciar la intención del Gobierno de Navarra de contratar a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) a personal temporal para sus sociedades públicas.



En un a nota, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha pedido la comparecencia del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, para que dé explicaciones sobre este proceso, tras decirse "sorprendido negativamente" al detectar en el portal de contratación del Gobierno de Navarra la existencia de un procedimiento para la contratación de personal temporal para las empresas públicas de Navarra mediante una ETT".



"No entendemos cómo es posible que la Corporación Pública empresarial de Navarra se plantee el empleo de ETTs para la gestión de su personal temporal, cuando entendemos que por su carácter público debieran de garantizar los principios mínimos de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, aunque sea temporal" explica.



A su juicio, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) "debería preocuparse por la elaboración de listas públicas de contratación para su personal y no acudir a empresas vampiro cuyo beneficio consiste en un 'margen bruto', que es otra cosa que el plus que le van a cobrar a la Administración Foral", ha denunciado.



Considera que la CPEN debería "reflexionar" y retirar el procedimiento iniciado, que entiende va contra el Acuerdo Programático, donde se acordó "reforzar los protocolos para garantizar que las decisiones de contratación de empleados cumplan con los principios de dicha contratación, que en materia de personal son los ya citados de igualdad, mérito y capacidad".



"Las ETTs no se guían por ninguno de ellos ya que todos sus procedimientos de selección no sólo son opacos, sino que en muchas ocasiones permiten la discriminación ideológica del personal que contratan" ha recordado.



Por su parte, para el sindicato LAB resulta "vergonzoso" que las empresas públicas del Gobierno foral vayan a empezar a contratar vía ETT, una "nueva vuelta de tuerca" que "favorece la precarización de las condiciones laborales de los nuevos contratados-as y la temporalidad, especialmente de la juventud que inicia su vida laboral".



Entiende el sindicato que las empresas públicas deberían ser "ejemplo de respeto a las condiciones laborales de sus trabajadores y no convertirse en un agente precarizador más".



Por otra parte, coincide LAB en apreciar que con este nuevo modelo de contratación se actúa "en contra de las medidas a adoptar dentro de CPEN propuestas en el acuerdo programático", ya que "se deja en manos de las ETT la selección del personal, incumpliendo los principios de contratación de los empleados públicos de igualdad, mérito y capacidad; se impide la consolidación de empleo de calidad y además, con este modo de actuar, se dinamita la confianza y transparencia entre la dirección y los empleados".



Por ello, exigen que las empresas públicas continúen contratando directamente mediante "convocatorias por mérito y capacidad y que bajo ningún concepto se adopte esta nueva fórmula que facilita la temporalidad y la precariedad".

Selección DN+