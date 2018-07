El PPN pide que Solana explique cómo va a financiar la reversión de recortes

Actualizada 31/07/2018 a las 17:23

El Partido Popular de Navarra quiere que la consejera María Solana comparezca en el Parlamento para explicar cómo se van a articular y financiar las medidas anunciadas por el Gobierno central con el fin de revertir los recortes en Educación aprobados por un Real Decreto en 2012.



"Desde el PPN estamos de acuerdo en ir revirtiendo la normativa contenida en este decreto, aprobado en un contexto excepcional de crisis" y "compartimos medidas para reducir las ratios y las jornadas lectivas de los docentes, pero no de la manera que plantea el Ejecutivo central", afirma el parlamentario Javier García.



Y añade en un comunicado que las medidas exigirán un gasto "considerable" a Navarra "que no contará con una compensación económica por parte del Estado", algo que el PPN le "preocupa".



"La realidad es que, si no existe aporte económico por parte del Estado, corremos el riesgo de aumentar la deuda y eso no sería deseable, aunque todos compartamos el mismo objetivo", dice el popular, y advierte de que "la situación educativa actual no se puede mejorar sin contar con unos fondos y una planificación real", ya que lo contraria sería "caer en la demagogia, en un acto de propaganda que, a largo plazo, podría pasarnos factura".



Y "dada la pésima gestión que arrastra" el departamento de Educación y teniendo en cuenta que "no es la primera vez que el Ejecutivo foral intenta llevar a cabo políticas ilusorias que luego no tienen recorrido", aboga porque la consejera Solana comparezca ante los grupos.



En este sentido Javier García destaca que "lo cierto es que hasta ahora no ha hecho sino vendernos engaño tras engaño, sobre todo en lo que concierne a su defensa de la escuela pública y de la Universidad, cuando lo cierto es que maltrata al PAI, recorta las becas de Educación Superior y mantiene las tasas universitarias que se comprometió a reducir".

Etiquetas Parlamento de Navarra

Selección DN+