Actualizada 27/07/2018 a las 20:28

El ejercicio de fuerza que no lleva hasta la extenuación produce mejores resultados que aquel que se repite hasta el fallo muscular, afirma Ion Navarro en su tesis doctoral. Este pamplonés, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y maestro en Educación Física, dice que “es hora de cambiar el clásico lema de entrenamiento ‘No pain, no gain’ -si no hay dolor, no hay mejora-, por otro más moderno, inteligente y lógico, que se podría denominar ‘No pain, more gai

Etiquetas Salud

Selección DN+