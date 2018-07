El PSN dice que la escuela pública se ha "deteriorado" en esta legislatura

Actualizada 27/07/2018 a las 17:17

El PSN ha afirmado que la escuela pública se ha "deteriorado" a lo largo de esta legislatura y ha considerado "grotesco" el discurso del Gobierno de Navarra en esta materia.



El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha mostrado su "preocupación por el incremento continuado de alumnado desfavorecido en la escuela pública con respecto a la escuela privada, que pasa este curso de un 59 a un 64 % desde el inicio de legislatura, al igual que en los Modelos A y G, C (del 75% al 78%) con respecto al Modelo D".



Tras el balance realizado por la consejera de Educación, María Solana, el parlamentario del PSN ha criticado también que el Gobierno no ofrece "ninguna explicación referida a los repuntes de incremento de la escuela privada en Estella y Tafalla de 4 y 13 puntos añadidos a los 8 puntos generalizados y mantenidos en zonas urbanas los dos primeros años de legislatura".



Para el PSN, con la propuesta planteada por Educación en la Mesa Sectorial, "se producirá un recorte en la atención directa al alumnado rebajando, ni más ni menos, que dos sesiones de atención directa por cada tutor, recorte encubierto que afectará a los centros con más alumnado desfavorecido, necesitándose unos 400 profesores más para compensar la atención directa de planes de mejora, desdobles y apoyos en referencia al curso académico anterior y no solo acoplarse a la oferta sindical".



Carlos Gimeno ha afirmado además que "entre los datos explicitados en rueda de prensa no ha habido ninguna referencia a la precarización laboral que generan los 29 contratos de limpieza, con denuncia pública de fraude incluida por parte de los sindicatos".



El parlamentario socialista considera además que existe una "tremenda autocomplacencia con los problemas de gestión, una vez más, en la OPE, en este caso de Secundaria, únicamente centrados en las calificaciones y no en las decisiones erráticas de todo tipo, corrección de errores en relación al momento de presentar la programación, orden foral de gestión de listas diferente, denuncias de la Alta Inspección por órdenes del Tribunal Coordinador".



En relación con el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, Carlos Gimeno ha afirmado que "a pesar de que no se han incrementado los apoyos generales en educación infantil, ni los desdobles del PAI, se persiste en un plan que no tiene ni una sola medida válida para redistribuir al alumnado con dificultades ni un calendario de reducción de concentración del mismo en los centros públicos".



Además, ha señalado que la partida específica para este plan se presupuestó en 650.600 euros y "solo se han reservado-adjudicado 786 euros, el 0,12 del total para la grabación de la edición del Plan de Atención, es decir, para hacer propaganda".



Por otro lado, Carlos Gimeno se ha referido a la "descapitalización" del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) que "se inició en el mes de junio en el Módulo de Conducta y se ha incrementado en los últimos días con nuevos abandonos en los Módulos de Psíquicos y Alta Capacidad, cuestiones que afectarán a la calidad educativa referida tanto a la evaluación de necesidades como al ajuste de respuesta por los Planes de Actuación".



El parlamentario ha afirmado que son "parecidas cuestiones que ocurren en el Servicio de Evaluación, Calidad, Ordenación, Igualdad, Formación, Igualdad y Convivencia, donde el departamento ha optado por nombrar nuevamente y fuera de norma en comisión de servicios a las personas que están fuera de legalidad o por plazos vencidos o que van a vencer, que no han accedido por convocatoria, sobre los que no se ejerce control en su acceso al puesto ni en el seguimiento del mismo, optando por mantener y perpetuar la situación que es incorrecta y no corregirla, creando plazas después de nombrarlas, generando la diáspora de profesionales con nombramiento adecuado y autorizado, no existiendo continuidad en la Sección ni calidad en el Plan de Formación del Profesorado".



Por otro lado, el PSN ha manifestado que no entiende "la inexistencia de ninguna referencia a acciones en relación a la concertación de centros de titularidad privada, más allá del blindaje de su financiación, cuestión que no ha obtenido la escuela pública", ni de la inexistencia de las últimas actuaciones de la Formación Profesional que tampoco se recogen en un Plan Estratégico".



Carlos Gimeno se ha referido a la "privatización de la Formación Profesional, ya que en lugar de plantear un centro de referencia de Enseñanzas Deportivas de titularidad pública en Pamplona, ha optado por privatizar y autorizar a dos centros de titularidad privada a impartir sendos ciclos, promoviendo una oferta privada que es competencia directa de una oferta de plazas ridícula en el ámbito público por parte del Departamento de Educación en Lumbier y Tudela".



Carlos Gimeno ha señalado que "parece proseguir por tanto una pérdida de autenticidad, de principios y valores, permitidos por los socios de Gobierno, que en su acuerdo programático hablaban de una escuela pública, laica y euskaldun, cuando, si se analiza de forma seria el acuerdo programático, esta última condición ha sido finalmente su gran apuesta como se pudo observar con la frustrada iniciativa de lista única tras valorar los resultados de lo que fue llamado por la opinión pública 'Lista Coladero', sin explicación alguna este viernes".

