UPN pide a Ayerdi que confirme los pagos percibidos por el gerente de Davalor

Actualizada 24/07/2018 a las 09:56

UPN ha respondido al Vicepresidente Económico de Uxue Barkos que “toda decisión personal debe conllevar una responsabilidad personal”, en relación a la situación financiera de Davalor Salud. Los regionalistas recuerdan que “ya en 2015, fecha en la que el Vicepresidente Ayerdi decidió personalmente apostar con dinero público por Davalor Salud, las cuentas de la empresa reflejaban una situación insostenible y que las pérdidas actuales de más de 20 millones de euros confirman la realidad de una empresa en quiebra”.

Con objeto de seguir conociendo más información que arroje luz sobre los datos y la realidad de lo sucedido con Davalor Salud y el apoyo del Gobierno de Navarra a través de Sodena, los regionalistas han demandado al vicepresidente Ayerdi nuevas informaciones a través del Parlamento.

Así, UPN quiere tener, por un lado, “la confirmación de que Davalor Salud ha fijado una retribución de 150.000 euros a su director gerente y promotor tal y como se desprende de la página 14 de las cuentas correspondientes al año 2015 en las que el director figura como único personal de alta dirección (página 15)”.

Asimismo, pide conocer “la relación de pagos efectuados por cuenta de Davalor Salud a Davalor Consultoría, empresa esta última sin empleados y de propiedad exclusiva del Administrador y director de Davalor Salud”.

“De ser así se confirmaría que las retribuciones al Administrador gerente de Davalor Salud llegan por dos caminos. Por un lado, la retribución en dietas y remuneraciones que alcanzaría los 150.000 euros citados y, por otro, los cobros que la empresa de su propiedad factura a Davalor Salud”, han explicado los regionalistas.

UPN considera estos pagos “indecentes” para ser realizados por una empresa que ya en 2015 superaba en tres veces los plazos de pago a sus proveedores y que adeuda cantidades millonarias a las administraciones, a los proveedores y a los propios trabajadores. “Aún resulta más inadmisible que el Consejero Ayerdi y el Gobierno de Navarra otorguen dinero público conociendo estas circunstancias”, han añadido.

En otro orden de cosas, UPN exige conocer “las razones por las cuales la empresa Davalor no ha sido auditada y la causa por la cual dimitió el auditor que realizaba el control de las cuentas de 2015” (últimas cuentas depositadas, si bien con un notable retraso respecto a los plazos que marca la normativa). En concreto, UPN quiere saber si es cierto que tal renuncia se corresponde con el hecho de que el auditor no firmó el informe porque las cuentas no reflejaban la imagen fiel de la empresa.

Para UPN “todas las proclamas de transparencia del Gobierno de Navarra y su presidenta se vuelven papel mojado, pues en todas las ocasiones en las que el Vicepresidente Ayerdi o la Presidenta Barkos han comparecido en el Parlamento en ninguna de ellas han informado sobre datos tan relevantes como el hecho de que la empresa no formula ni deposita cuentas o que no constan informes de auditoría y la única referencia es que el auditor ha renunciado”.

Asimismo, a pesar de no haber depositado oficialmente las cuentas, según los balances conocidos de la empresa, se comprueba que a día de hoy el activo de Davalor Salud es humo y la deuda real supera los 20 millones de euros. A la vista de todo ello, “en la actualidad la empresa refleja una situación de quiebra, lo que no ha sido inconveniente para que el Gobierno, a través de Sodena, siga comprometiendo recursos públicos”, han denunciado.

"Si en 2017 Davalor Salud ya es una empresa en quiebra, en 2015 fecha en la que el Vicepresidente Ayerdi decidió personalmente apostar por ella con dinero público, la situación de Davalor Salud ya era completamente insostenible" con unas deudas que superaban los 17 millones.

Por ello, UPN concluye que “cada vez son más incomprensibles las justificaciones de Ayerdi para salvar su responsabilidad personal y no le queda otro camino que la dimisión”. “Ahora se trata de conocer, además, si tras esta ruinosa apuesta personal del Vicepresidente de Barkos, se advierte un engaño o fraude a inversores, proveedores y ciudadanos, todo ello con el respaldo del Gobierno de Navarra”, han afirmado.

