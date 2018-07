El abogado del guardia civil de La Manada, "muy contento"

Actualizada 24/07/2018 a las 09:42

Jesús Pérez, abogado del guardia civil de La Manada, ha considerado "muy positiva" la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de mantener la libertad provisional para Antonio Manuel Guerrero y ha destacado que el tribunal "ha entendido que no tenía ninguna intención, que sólo iba a hacer una consulta sobre el pasaporte".



Pérez ha afirmado que tanto él como su cliente están "muy contentos" por el mantenimiento de la libertad provisional, una decisión que, según ha dicho, era la "esperada" porque su cliente "en ningún momento tuvo intención de incumplir con el auto" que decretó la excarcelación de los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016.



El abogado, que todavía no ha tenido ocasión de leer en profundidad el auto que rechaza el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía y las acusaciones, ya que tiene otro juicio, ha incidido en la idea de que el guardia civil de La Manada "no tenía ninguna intención" de renovar el pasaporte y que "sólo iba a hacer una consulta por "un exceso de celo para hacer un cumplimiento estricto de las obligaciones del auto".



Por otro lado, sobre el expediente abierto por la prisión de Alcalá para aclarar si Antonio Manuel Guerrero tuvo un móvil en su celda durante su estancia en la cárcel, Jesús Pérez ha negado que su cliente dispusiera de un teléfono y ha afirmado que se trata de "otro bulo informativo, exactamente igual que lo del pasaporte".

Etiquetas Sentencia de La Manada

