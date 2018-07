La FNMC pide cambios en la ley electoral y de financiación de los partidos

Actualizada 23/07/2018 a las 08:58

La presidenta del Parlamento ha trasladado a los grupos una propuesta de la Federación de Municipios y Concejos para modificar la ley de Régimen Electoral General y la de Financiación de Partidos Políticos.

La petición surge a raíz de la notificación que el Tribunal de Cuentas sobre el inicio de un procedimiento sancionador a un número significativo de agrupaciones y partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones municipales por exceso de gasto electoral.



Concretamente las actuaciones afectan a 57 agrupaciones y pequeños partidos en Navarra y a 500 en el ámbito estatal por un exceso en el límite de gasto electoral y que para la Federación resulta manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral.



Por ello la Federación ha mantenido reuniones con distintos representantes de Navarra en el Congreso y Senado instando una modificación legislativa de este límite, algo que verbalmente también transmitió durante una comparecencia a los grupos del Parlamento foral.



Por eso ahora, con la ayuda de sus servicios jurídicos, la Federación ha dado forma a su demanda y la ha remitido a la Cámara.



En ella se barajan dos alternativa para partidos o agrupación electorales que se presenten en una única circunscripción, de forma que el límite de gastos electorales no sea inferior a 2.500 euros o no se incluya en el límite el coste del envío de sobres, papeletas y propaganda.



Y el supuesto de que dichos partidos o agrupaciones alcancen los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales, el límite de gasto electoral "no podrá ser inferior a la cuantía subvencionable”.

Además la Federación plantea también cambios en las cuantías de las sanciones.

