El Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado que discrepa de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de desestimar los recursos contra al auto de 21 de junio que puso en libertad provisional a los cinco condenados a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

Aunque en principio frente a esta resolución no cabe recurso, el Ayuntamiento ha señalado que los servicios jurídicos están revisando el auto para agotar cualquier posibilidad que hubiera para poder recurrir la resolución judicial y "más teniendo en cuenta que, como ya sucediera en la anterior decisión judicial, la desestimación del recurso de súplica ha contado con un voto particular discrepante del presidente de la Sala que sostiene la necesidad de prorrogar la prisión provisional para todos los acusados".

En ese sentido la argumentación del Ayuntamiento de Pamplona como acusación insistía en "la existencia de un importante riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas impuestas, de las circunstancias personales de los condenados, de su evidente capacidad económica a la vista de su facilidad para depositar la fianza, así como la posibilidad de la reiteración delictiva y de atentar contra bienes jurídicos de la victima".

Frente a esta posición, ha indicado el Consistorio, la Sala de la Audiencia Provincial de Navarra "ha vuelto a entender que, si bien no se pueden asegurar de forma absoluta que no se produzca alguno de estos hechos, debe prevalecer el "'favor libertatis' y el principio 'In dubio pro reo', dado el carácter excepcional de la prisión provisional".

Por otra parte, ha continuado, en su resolución "la Sala no ha tenido en cuenta el intento de obtención de un pasaporte por parte de uno de los condenados, ya que ese hecho se produjo con posterioridad a la resolución judicial impugnada". Por ese motivo el auto no se pronuncia al respecto sino que ese hecho será objeto de un pronunciamiento posterior.

Tras conocer el auto y expresar su voluntad de agotar todas las vías de recurso que pudieran existir, el Ayuntamiento también ha aclarado que "la posición de los servicios jurídicos será la de vigilar el cumplimiento íntegro de las medidas cautelares impuestas a los cinco condenados por la Audiencia Provincial para, en caso de incumplimiento de las condiciones de la libertad provisional, reclamar las consecuencias jurídicas oportunas".

