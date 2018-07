Herido grave tras caerse desde la hornacina en el 'Encierro de la Villavesa'

Un joven resultó herido grave este domingo por la mañana tras caerse en la cuesta de Santo Domingo durante la celebración del “Encierro de la Villavesa”. Se trata de un chico que se había subido a la hornacina donde tradicionalmente se coloca la figura de San Fermín durante los encierros y que se cayó de cabeza al empedrado. La caída, de unos dos metros y medio de altura, le provocó un traumatismo craneoencefálico grave con pérdida de consciencia.



La llamada al 112 se produjo a las 7.12 de la mañana y en un principio, ante el estado de inconsciencia del herido, se temió que la caída podría tener consecuencias más graves. Después, y con la víctima inmovilizada con collarín, el herido fue recobrando la consciencia y la movilidad en brazos y cabeza. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Complejo Hospitalario de Navarra.



Debido a la gran afluencia de espectadores, Policía Municipal de Pamplona y Bomberos colaboraron para evacuar al herido desde la cuesta de Santo Domingo. No en vano, cientos de personas participaron un año más en un evento que lleva cerrando de forma no oficial los Sanfermines desde hace más de dos décadas. Un ciclista vestido de Miguel Induráin sustituyó a los astados y guió a los corredores hasta la plaza de toros, donde terminó el recorrido y también las fiestas para los trasnochadores. Esta práctica se puso en marcha cuando un grupo de inconformistas que no quisieron que las fiestas terminaran comenzaron a correr delante de la villavesa que recorría la cuesta de Santo Domingo a las ocho de la mañana.

Te recomendamos

Selección DN+