El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha adoptado diversas medidas preventivas tras la alerta en varios países europeos sobre medicamentos que contienen el principio activo denominado valsartán, utilizado para tratar la hipertensión arterial.



De la retirada del mercado de estos medicamentos informó ayer en nota de prensa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).



La alerta, según explica el Ejecutivo foral, tiene carácter preventivo y se mantendrá hasta que se determine la relevancia de las sustancias encontradas en el proceso de fabricación.



El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) advierte a pacientes que toman medicamentos con valsartán de que no deben suspender el tratamiento de forma inmediata ya que puede conllevar riesgo para su salud.



Al respecto indican que están trabajando para automatizar el cambio de los medicamentos afectados por la alerta, y evitar que quienes los toman tengan necesidad de realizar ninguna gestión personal.



Desde el SNS-O se ha suspendido la dispensación electrónica y no electrónica de todos los medicamentos afectados por la alerta y a las personas en tratamiento se les ha cambiado automáticamente la prescripción en sustitución de los medicamentos retirados. Desde ahora, ya se pueden dispensar aquellos medicamentos con valsartán no afectados por la retirada.



En los próximos días se actualizará automáticamente la fecha de dispensación en las farmacias para que cada paciente pueda retirar de las oficinas de farmacia los medicamentos que sustituyen a los afectados por la alerta.



Según indica, todas las farmacias, a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, están advertidas de la situación y se ha procedido a inmovilizar los medicamentos afectados. En consecuencia, a ningún paciente se le va a dispensar ninguno de los medicamentos afectados.



Asimismo se ha informado a los centros de Salud y a todos los médicos de Navarra de los procedimientos establecidos por la alerta.



El SNS-O continúa trabajando en coordinación con el Ministerio de Sanidad para garantizar una correcta prescripción a los pacientes y facilitar la sustitución de los fármacos retirados de la manera más segura y cómoda posibles.

