El guardia civil de La Manada llega a la Audiencia de Sevilla para la vista por su libertad condicional

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto a otros cuatro miembros de La Manada, ha llegado sobre las 13.45 horas a la Audiencia de Sevilla para seguir la vista sobre su libertad tras intentar renovarse el pasaporte.



Guerrero ha entrado solo en el edificio de la Audiencia, desde donde seguirá por videoconferencia en una sala de la Sección Primera la vista que se celebra en la Audiencia de Navarra tras pedir la Fiscalía su vuelta a prisión, si bien su abogado Jesús Prieto había llegado bastante antes que él y justo tras el condenado han entrado su padre y su novia.



El guardia civil no ha hecho ninguna declaración a los numerosos medios concentrados en la puerta del edificio judicial como tampoco antes su abogado, que ha llegado con su novia.



Tanto el padre y la novia de Guerrero como la pareja de su letrado están citados a comparecer en esta vista junto a los dos funcionarios de la comisaría de Policía sevillana a la que acudió -acompañado de su padre- el pasado lunes 25 de junio, según su abogado, para preguntar qué tenía que hacer al tener que entregar el pasaporte en los juzgados en el marco de las medidas cautelares de su auto de libertad provisional y no tenerlo en su poder además de creer que estaba caducado.



Frente a esta versión, la Policía ha elaborado un informe según el cual Guerrero pidió renovar su pasaporte sin aludir al cumplimiento de ningún auto judicial y al saltar la alerta en el sistema de que no podía hacerlo -al tener prohibido salir del país y deber entregar su pasaporte en los juzgados-, se le comunicó y se marchó.



Su padre está citado porque le acompañó a la comisaría el lunes, justo antes de que fuera a los juzgados de Sevilla a firmar -como debe hacer tres veces a la semana- por primera vez desde su puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros el viernes anterior, como el resto de los miembros de La Manada.

