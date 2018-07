Su voz plantea preguntas al entrevistado. Un ‘youtuber’ con una enfermedad mental. Una mujer con una historia de superación. O las voluntarias de una asociación de apoyo a familias desestructuradas. Pero quizá nadie sepa que tras esa voz del 'Cofre del capitán Morgan', el programa solidario de ATICA FM, hay dos personas ciegas. Son Íñigo Juango Arteaga, vecino de Barañáin y de 44 años; y Ana Zabalza Izco, de Arre y de 27. Los dos conducen ese espacio radiofónico los lunes de 20 a 21 horas, que se puede escuchar en la 106 de FM o a través de Internet.

Íñigo Juango nació con cataratas y estrabismo y tiene un 10% de visión. Y Ana llegó al mundo prematura y sin ninguna discapacidad, pero la luz de la incubadora le provocó ceguera total. Él es auxiliar administrativo; y ella, periodista y trabajadora social. A los dos les gusta la música y a ninguno les gusta “ir de víctimas ni que les protejan”. “La palabra discapacidad no es acertada. ¿Tú puedes hacer todo? ¿A qué no? Y por eso no eres discapacitada”, interrogan. “No hay que reducir la personas a la discapacidad y todos sabemos hacer muchas cosas”.

Como hablar por la radio. Ana, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, siempre le interesó el mundo de la radio y el de ficción sonora. Y, durante un tiempo, tuvo un microespacio en Radio Universidad de Navarra. “Estaba acostumbrada a ser la princesa y hacía lo que quería. Ahora me estoy enterando de ‘lo que vale un peine’. ¡Hay que buscar entrevistados todas las semanas y resultad difícil!”. Diferente es el caso de Íñigo Juango. Su única relación con la radio había sido a través de la emisora de la DYA, donde su tío era conductor. “Tengo que tener cuidado con el vocabulario que utilizo porque estoy acostumbrado a decir tacos- confiesa-. ¡Pero me he tirado a la piscina y estoy encantado”, reconoce este administrativo, que fue campeón de España en Deporte y Discapacidad.

APOYO DE LA FAMILIA

Íñigo Juango cuenta que nació ciego y que sus padres descubrieron el problema cuando tenía ocho meses. Entonces, comenzó el peregrinaje de hospital en hospital (Pamplona, Barcelona...) para operarse de cataratas y estrabismo. “Tenía un 15% de visión y ahora tengo un 10%”.

Alumno del colegio El Redín (hasta 6º de EGB), después estudió en el CP San Francisco del Casco Viejo. “Allí coincidí con José María Casado, un maestro con retinosis, y el ha sido para mí un impulso y una referencia”. Tras sus estudios de Formación Profesional Donapea, trabajó en empresas de seguros hasta que le concedieron la discapacidad absoluta. “Lo que más me gusta es la música y toco en un grupo, ‘Música sin barreras’, con chicos de ANFAS”.

Ana también es una amante de la música. Estudió en el conservatorio Hilarión Eslava de Burlada (lenguaje musical y flauta travesera), ha cantado en la escolanía pero su especialidad favorita es el jazz. Los dos insisten en la empatía que muestran con las personas que entrevistan.

“Todas las personas tenemos carencias y cosas buenas”. Como un youtuber con una enfermedad o una voluntaria que trabaja con familias desestructuradas.

