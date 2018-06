UPN ha pedido que los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra estudien si el exdirector general de Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (CAMP), Manuel López Merino, "faltó a la verdad" en su comparecencia ante la comisión de investigación de Caja Navarra el pasado 15 de junio de 2018 para, en su caso, interponer una demanda donde sea procedente. Los regionalistas quieren saber si las palabras del compareciente constituyen "una violación" de lo señalado en el artículo 502 del Código Penal, apartado 3, que dice: "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".



Asimismo, UPN ha pedido que se pida a Caixabank información y copia de la factura abonada en 1998 por la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona a la empresa especializada venida desde Madrid a la que aludió López Merino en su comparecencia. En un comunicado, los regionalistas han recordado que el pasado 15 de junio, durante la comparecencia de Manuel López Merino, este mostró una cinta que "al parecer contenía la grabación de una supuesta comida celebrada el 23 de marzo de 1998". Ese día, López Merino afirmó que "esa grabación me la hicieron desde fuera" y al serle requerida información de cómo fue, indicó textualmente: "Unos personajes, que pertenecían a una agencia de seguridad, y que me grabaron".



En cuanto a si él había contratado a la agencia de seguridad, respondió: "No fueron contratados por mí, precisamente", para afirmar también después desconocer quién era esa agencia de seguridad y quién les mandó grabar. Asimismo, a la pregunta de "no sabe quiénes eran, pero le dieron la grabación", respondió: "A los años". Idéntica respuesta que dio cuando se le preguntó: "¿Cómo se enteraron de esa reunión o de esa comida?, Yo me enteré al cabo de los años", señaló López Merino, reiterando que desconoce por quién se enteró, han remarcado los regionalistas.



Sin embargo, han subrayado desde UPN, en la siguiente sesión de la comisión, celebrada el 22 de junio, el compareciente quiso hacer unas aclaraciones y dijo entonces: "Voy a aclarar las cosas. La grabadora la llevaba yo en el bolsillo", y dio una serie de explicaciones de cómo sucedieron los hechos. Por otro lado, los miembros de UPN que están participando en la citada comisión de investigación han pedido al presidente de la misma que solicite una copia de la cinta y que se realice una transcripción íntegra para que sea entregada a los parlamentarios a lo largo del verano y, en cualquier caso, antes de que se reanuden las sesiones de la comisión.

Te recomendamos

Selección DN+