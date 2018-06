El ex director de Caja Navarra, Enrique Goñi, contesta en Diario de Navarra a un escrito mío en el que le invitaba a desmontar alguna de las cuatro verdades - así les llamaba yo - respecto de la desaparición de la CAN. El Sr. Goñi pasa de puntillas por ellas y no las desmiente. Mis verdades eran éstas:

1. Bajo su dirección CAN entró en pérdidas en su actividad ordinaria por primera vez en su historia.

2. El incremento de las retribuciones del Sr. Goñi coincidió con

