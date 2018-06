La Obra Social La Caixa destina 148.200 euros a 7 proyectos en Navarra

La Obra Social La Caixa destina en 2018 un total de 148.200 euros al impulso de siete proyectos de entidades sociales de Navarra dirigidos a promover la vida independiente, la autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad y también de aquellas que, por razones de envejecimiento o enfermedad, sufren el deterioro de su salud.



Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank en Navarra, ha presentado este miércoles estos proyectos, seleccionados en la convocatoria de Promoción de la Autonomía y Atención al Envejecimiento, la Discapacidad y la Dependencia, la primera de las convocatorias del Programa de Ayuda a Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsa anualmente la Obra Social La Caixa.



Las siete entidades sociales beneficiarias son ANFAS (con 28.000 euros), Asociación Navarra de Diabetes (24.000 euros), Fundación Aspace (24.000 euros), Cruz Roja (22.800 euros), Asociación Síndrome de Down (19.850 euros), Asociación de Esclerosis Múltiple (17.550 euros) y Asociación Eunate (12.000 euros).



Durante su comparecencia en rueda de prensa, Díez Fontana ha destacado el "firme compromiso" de la entidad bancaria para "mantenerse fiel a los valores fundacionales que procuran el progreso y el bienestar social de todas las personas, en especial de las que sufren una mayor situación de vulnerabilidad". Hasta 19,7 millones de euros tiene previsto invertir globalmente durante este 2018 la Obra Social La Caixa, a través de su Programa de Ayudas, en proyectos que atienden diferentes áreas, siempre con el propósito de ofrecer oportunidades a los colectivos en situación de vulnerabilidad social.



En el acto de este miércoles se han dado cita en la sede principal de CaixaBank en Pamplona las siete entidades sociales beneficiarias, las cuales han explicado brevemente los proyectos que ponen en marcha con la ayuda de la Obra Social La Caixa.



Así, han intervenido Gerardo Posada, director general de ANFAS; Estela Leoz, miembro de la junta directiva de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI); Ana Abaurrea, directora del servicio de Rehabilitación de Fundación Aspace Navarra Residencial y Juanjo San Martín, director regional de Cruz Roja.



También han participado María José Leoz, gerente de la Asociación de Síndrome de Down de Navarra; José Antonio Villanueva, director de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (Ademna) y Rebeca Ballesta, responsable del programa de Atención Familiar de la Asociación Eunate.



LOS PROYECTOS



Tal y como ha señalado Gerardo Posada, el programa de Envejecimiento Activo de ANFAS tiene como misión "proporcionar actividades adaptadas y apoyos ajustados a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años o en proceso de envejecimiento, y también a la de sus familias, que les permitan envejecer de manera digna, activa y saludable".



Por su parte, Estela Leoz ha indicado que "con el apoyo de la Obra Social La Caixa, desde ANADI desarrollamos un proyecto interdisciplinar a fin de proporcionar a las personas con diabetes y sus familias un servicio integral de apoyo biopsicosocial y educación diabetológica que fomente un adecuado ajuste emocional y social a su estado de salud".



Ana Aburrea, de Aspace Navarra, ha definido su programa de Acogida, Orientación y Rehabilitación dirigido a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral como 'Un Itinerario de Vida' que tiene por objetivo "lograr la máxima integración social de las personas con parálisis cerebral y mejorar la calidad de vida de ellos y también de sus familias".



Juanjo San Martín ha subrayado que el proyecto de Atención a Familias con Personas Dependientes a Cargo - Respiro Familiar de Cruz Roja proporciona herramientas que facilitan el manejo de la situación de cuidado de una persona mayor en situación de dependencia, completando así las acciones que la Administración Pública realiza en esta materia.



María José Leoz, gerente de la Asociación de Síndrome de Down, ha remarcado que el proyecto de su organización busca "trabajar por el bienestar psicológico y emocional para mejorar la salud mental de las personas con Síndrome de Down a lo largo de su historia vital".



Por su parte, José Antonio Villanueva, director de Ademna, se ha referido a la labor que realiza su asociación, apuntando que "en el momento en que una persona es diagnosticada de esclerosis múltiple, ésta volverá a casa con una compañera 'no invitada' que poco a poco irá formando parte del sistema familiar". "Por ello se hace imprescindible buscar espacios para explicar la naturaleza de esta 'invitada' y cómo va a afectar a la familia", ha afirmado.



Por último, el servicio de Atención y Apoyo a personas con Discapacidad Auditiva de Eunate se centra, según Rebeca Ballesta, en dar una atención integral a las personas con este tipo de discapacidad y a sus familiares, por lo que desde Eunate se trabaja en la rehabilitación auditiva y la adquisición del lenguaje sin olvidar su desarrollo global, intelectual, emocional, educativo y social.



La Fundación Bancaria La Caixa, presidida por Isidro Fainé y dirigida por Jaume Giró, ha incrementado en 2018 el presupuesto para su Obra Social, que se sitúa en 520 millones de euros. En Navarra, la Obra Social La Caixa también ha aumentado su dotación en 500.000 euros, alcanzando así los catorce millones de euros.

