La Universidad de Navarra ha concedido el doctorado honoris causa a cuatro personalidades del mundo académico. Se trata del arquitecto navarro Rafael Moneo, premio Pritzker de Arquitectura 1996; la socióloga inglesa Margaret S. Archer, primera mujer presidenta de la Asociación Internacional de Sociología; la filóloga hebrea Ruth Fine, cuyo trabajo se ha volcado en el diálogo intercultural entre Israel y el mundo hispánico; y el investigador de la Universidad de Oxford Robert Picard, experto en economía y gestión de medios de comunicación.



Desde 1964, el centro académico ha concedido esta distinción, por su trayectoria académica y profesional, a 39 personalidades. Las propuestas actuales proceden de la Escuela de Arquitectura, del Instituto Cultura y Sociedad, y de las facultades de Filosofía y Letras, y Comunicación. El acto de investidura tendrá lugar el 28 de junio de 2019.



Rafael Moneo, nacido en Tudela en 1937, es considerado el arquitecto español de mayor proyección internacional. Obtuvo el título de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1961, donde fue profesor (1966-1970). En 1972 logró la Cátedra de Elementos de Composición en la Escuela de Barcelona, retornando a la Cátedra de Composición de la Escuela de Madrid en 1980.



En 1976 viajó a EEUU para trabajar en el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York y dio clases en la Cooper Union School of Arquitecture. Asimismo, impartió clases en Princeton, Lausana y Harvard, donde dirigió el departamento de Arquitectura durante quince años. En 1992 fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Gobierno español.



Premio Pritzker de Arquitectura en 1996, también ha recibido el Arnold W. Brunner Memorial Prize de Arquitectura, otorgado por la Academia Americana de las Artes y las Letras, la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia y la Medalla de Oro de la Unión Internacional de Arquitectos. En 2001 obtuvo el Premio Mies van der Rohe, en 2012, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2015, el Premio Nacional de Arquitectura.



En Navarra fue galardonado con el Premio Príncipe de Viana en 1993 y es doctor honoris causa por la Universidad Pública de Navarra. Además de impartir docencia en la Escuela de Arquitectura, su vinculación con la Universidad de Navarra se consolidó con el diseño del Museo del centro académico, inaugurado en 2015.



PRIMERA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA



Margaret S. Archer (Reino Unido, 1943) es profesora de Sociología de la Universidad de Warwick, y miembro fundador y actual presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Asimismo, fue la primera mujer presidente de la Asociación Internacional de Sociología. Se licenció y doctoró en Sociología por la London School of Economics de la Universidad de Londres y realizó estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona. Ha sido profesora en las universidades de Cambridge, London School of Economics, Universidad de Reading y Universidad de Warwick.



Margaret S. Archer es una cualificada representante de la Teoría Social Realista. Su tesis central es la autonomía entre cultura, estructura y acción social, tres realidades independientes pero no aisladas, por más que cada una posea sus características específicas. Esta teoría sociológica ofrece un marco de comprensión de la acción humana capaz de responder a la pregunta de qué capacidad tenemos las personas concretas, a través de nuestras decisiones, para transformar la cultura y las estructuras sociales en las que vivimos. Su extensa investigación ha sido recogida por Cambridge University Press.



La profesora Archer visitó la Universidad de Navarra por primera vez en 2014, cuando impartió el primer ICS Lecture del Instituto Cultura y Sociedad, donde también forma parte del profesorado del Máster en Investigación en Ciencias Sociales (MICS).



UNA MUJER HEBREA ESPECIALIZADA EN CERVANTES



Ruth Viviana Fine, nacida en Argentina (1957) y de nacionalidad israelí, es licenciada en Filología Latina, Española e Hispanoamericana por la Universidad de Buenos Aires. Doctora por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es catedrática de su departamento de Románicas y Estudios Latinoamericanos. En la actualidad ostenta la Cátedra Salomon & Victoria Cohen de América Latina Contemporánea, y dirige el Instituto de Humanidades Generales y el Foro Europeo.



Especializada en teoría literaria y en narrativa del Siglo de Oro español, especialmente en la obra de Cervantes, ha publicado más de un centenar de estudios en editoriales y revistas internacionales. Ha sido distinguida con diversos premios, entre ellos, el Premio de Excelencia otorgado por el rector de la Universidad Hebrea de Jerusalem. En 2013 la Corona española le concedió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por su labor en el desarrollo de las relaciones culturales entre España e Israel, y por promover el conocimiento de la literatura española.

Es fundadora y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel; vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas; y vocal de la Asociación Internacional del Siglo de Oro. Como hispanista de prestigio internacional, la Real Academia Española, la eligió en 2016 académica correspondiente extranjera.



EXPERTO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LOS MEDIOS



Robert G. Picard nació en 1951 en EE.UU, realizó un máster en California State University y obtuvo su doctorado en University of Missouri. En la actualidad es profesor en Jönköping International Business School, en Suecia, en Tampere University, en Finlandia, y en el Institute of Media and Entertainment del IESE (Universidad de Navarra) en Nueva York, entre otras.



Hasta enero de 2015 fue director de Investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford, investigador de Green Templeton College y miembro de la Royal Society of Arts. Además, ha presidido desde su fundación hasta mayo de 2018 la World Media Economics and Management Conference, el principal congreso mundial de investigadores y académicos en economía de los medios, y fue uno de los fundadores de la European Media Management Association (EMMA), la primera asociación académica europea de investigadores en este tema.



A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido varios galardones entre los que se encuentra el Journal of Media Economics Award of Honor o el European Media Management Education Association Award. También en el año 2000, se estableció un premio que lleva su nombre para la mejor contribución científica del año en el campo de la economía de los medios. Es autor y editor de 32 libros y ha escrito más de un centenar de artículos académicos.

