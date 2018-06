El Gobierno foral, "indignado" con la libertad de 'La Manada'

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que el Ejecutivo foral se siente, como "la mayoría de la ciudadanía" con la puesta en libertad de 'La Manada', "sorprendido e indignado" ante una decisión que, a su juicio, "no responde ni al sentir de la ciudadanía ni al sentir de las políticas públicas de este Gobierno".

Para la consejera navarra, el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra "ahonda más en ese divorcio entre la Justicia y el propio sentir de la ciudadanía y de las políticas públicas que estamos haciendo".

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, Ollo ha explicado que el Ejecutivo foral, personado en la causa como acusación popular, está estudiando el auto que dicta la libertad provisional de los cinco condenados, una resolución que "hasta hoy no nos ha llegado".

"Estamos como la mayoría de la ciudadanía, sorprendidos e indignados ante un auto que no responde ni al sentir de la ciudadanía, ni al sentir de las políticas públicas este gobierno", ha expuesto la consejera, quien también ha criticado la forma en la que se transmitió la decisión de la Audiencia de Navarra.

En su opinión, "la forma de cómo se transmitió no es la más adecuada mirando a la víctima" y ha cuestionado que "se transmitiera primero a los encausados y no a la víctima o al resto". "No entendemos este procedimiento. Esto ahonda en la revictimización de la víctima", ha sostenido.

Además, Ana Ollo ha remarcado que "no podemos estar de acuerdo con un auto que no está basado en lo que desde el primer momento" el Gobierno de Navarra ha defendido, como es que los hechos responden a "un delito de agresión sexual", no abuso sexual, una línea jurídica en la que "seguimos insistiendo".

"Todavía entendemos menos que estas personas estén en la calle", ha agregado la consejera, quien ha destacado que desde el Gobierno foral comparten "ese expresar mayoritario de una ciudadanía que ayer mismo volvió en pocas horas a mostrar en la calle ese descontento" ante una decisión que "ahonda más en el divorcio entre la Justicia y el propio sentir de la ciudadanía".

Para la responsable del departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno foral, "hay que seguir trabajando intensamente no sólo en campañas de sensibilización, formación y con las personas jóvenes", sino que también se debe realizar "una revisión de las propias leyes con las que nos regimos como sociedad".

Ha defendido así Ollo que se trabaje "en cambios legislativo, no en caliente, pero sí trabajar para que esas leyes con las que nos estamos rigiendo como sociedad no ahonden en el divorcio que tiene la Justicia con la propia ciudadanía".

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+