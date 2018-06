Los jueces creen que la presión social hace "impensable" la reiteración delictiva

Los dos jueces que han decretado la libertad provisional para los miembros de La Manada subrayan en su auto que la enorme repercusión mediática del caso y la magnitud de la presión social sobre los condenados, así como la pérdida de su anonimato, hace "impensable" que puedan cometer algún delito de la misma naturaleza si salen de prisión. En un auto que acaba de ser notificado a las partes, no aprecia riesgo de fuga ni tampoco de que vayan a actuar contra la víctima.

Los dos jueces citan numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional para concluir que extender la prórroga de prisión provisional por encima del tope de los dos años "no es algo automático" sino en situaciones muy restrictivas.

Añade que los motivos por los que se les denegó la libertad provisional por tres veces ya no se sostienen una vez pasado el juicio, "ya que entonces entre otras razones, se indicaba la posibilidad de imponer a los acusados penas de 80 años de prisión". De los 25 años que llegaron a solicitarse en el juicio, recuerda que se han impuesto 9 y que la sentencia cuenta con un voto particular partidario de la absolución, lo que significa "una notable reducción de las penas". "Las acusaciones pretenden minimizar esta reducción con el razonamiento de que la condena es por un delito grave y con una pena grave, y es suficiente por sí sola de justificar la prórroga. Pero según el Tribunal Constitucional "no es suficiente". Tampoco pueden tener en cuenta la posibilidad de que esas penas se vean incrementadas con los recursos, como argumentaron las acusaciones, pues esa posibilidad puede "contrarrestarse" con la contraria, y es que pueden ser absueltos.

A la hora de analizar posibles riesgos que justifiquen la prórroga de la prisión provisional, argumentan que el arraigo social y familiar de los acusados no ha sido cuestionado por ninguna parte, por lo que no existe riesgo de fuga. Además, añade, consta la insolvencia económica de todos ellos.

Sobre el riesgo de reiteración delictiva, el tribunal recuerda que, dos años después, el caso de Pozoblanco sigue en fase de instrucción y sin auto de procesamiento, y que además está siendo cuestionado por las defensas al entender que hubo una extralimitación de las funciones de Policía Foral al actuar en Andalucía. Y agregan que ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales. Por último, destaca que la repercusión pública que ha tenido este caso y la presión que ha desatado "han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto a los cinco acusados que permite cuestionar fundadamente ese riesgo de reiteración". "Todo ello hace presumir, en buena lógica, extraordinarias dificultes para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad. Todo ello, junto con la pérdida de su anonimato hace poco menos que impensable el riesgo de reiteración delictiva".

El tribunal tampoco ve indicios de que los condenados puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, pues viven a 550 kilómetros y para evitarlo existen otras medidas menos gravosas que la cárcel, como es la prohibición de entrar en Madrid.

