El PSN de Egüés critica la "desastrosa planificación económica" del Ayuntamiento

El PSN en Egües ha criticado la "desastrosa planificación económica por parte del equipo de gobierno del Valle" y ha advertido de "la inestabilidad de las arcas municipales si se lleva a cabo el incremento imprevisto del presupuesto para las partidas de varias infraestructuras del Valle como son la nueva escuela infantil, el polideportivo y la casa de cultura".



El secretario general de los socialistas en el Valle de Egüés, Mikel Bezunartea, ha recordado que "hace tan sólo tres meses, y con un evidente retraso en fechas, se aprobaron en los presupuestos del año 2018 esas partidas". Unas inversiones a las que el PSN en Egüés votó a favor porque considera que "son necesarias y demandadas por la ciudadanía". "Sin embargo, no ha habido ninguna empresa que se haya presentado al concurso, y por tanto, la licitación ha quedado desierta. Alegan que el precio de licitación era muy bajo", ha explicado a través de un comunicado.



"Ante esta situación, el equipo de gobierno municipal estudia incrementar el presupuesto de licitación que oscila entre un 20% y un 30% para la escuela infantil y el polideportivo" y "cerca de un 40%" el proyecto de casa de cultura. "Es decir, un coste de inversiones cercano a los 17 millones de euros, 5 millones más que lo aprobado hace tres meses", ha criticado el PSN.



Bezunartea ha asegurado que los técnicos del Ayuntamiento han advertido de "la necesidad de asegurar el acuerdo económico con el Gobierno, a fin de no perjudicar y comprometer las arcas municipales". Sin embargo, "a día de hoy Geroa Bai, que no ha tenido suficiente escarmiento con el instituto, sigue mirando para otro lado", ha reprochado.



Según el socialista, el Gobierno de Navarra "tiene que aportar casi 6 millones de euros tras el convenio firmado en el PSIS del Sarriguren", pero "hasta el momento no nos consta ningún compromiso real por su parte, ni ninguna partida consignada en sus presupuestos para el cumplimiento de sus obligaciones económicas".



Mikel Bezunartea ha opinado que "si el equipo de gobierno municipal no es capaz de conseguir un incremento sustancial del fondo de Haciendas Locales para financiar todo el sobrecoste, pocas son las opciones que le quedan al Ayuntamiento según los informes técnicos".

Por eso, ha advertido de que el Consistorio "podría establecer precios públicos para el uso de las instalaciones (algo que no se había planteado de inicio en alguna de ellas) y lo que es más preocupante y gravoso, aumentará la contribución para los vecinos, entre el 40% y 55%".

"A Geroa Bai parece no importarle el bolsillo del ciudadano del Valle y está dispuesto a tirar para adelante con una premura inusitada, aplicando el rodillo electoralista y sin analizar las consecuencias que pude tener de cara a futuro estas nuevas subidas de impuestos para la ciudadanía", ha censurado.



El PSN ha pedido al equipo de gobierno "calma y sosiego, un tiempo para analizar la situación actual, las opciones económicas y la repercusión del gran aumento del gasto en inversiones; que no primen sus intereses electorales a los de la ciudadanía, que sean transparentes, que no oculten la realidad y que expliquen con claridad la carga económica que puede suponer a toda la ciudadanía".

