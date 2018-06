Guirguillano, un pueblo donde ver las estrellas

"He elegido Guirguillano dos veces”, desvela Viki en la sociedad, mesas de madera y bufanda de Osasuna en el mostrador. La primera fue hace trece años, con su compañero. “Queríamos escapar de la ciudad, vivíamos en el Casco Viejo y conocimos este pueblo por el observatorio astronómico. Nos quedamos. Hace siete años él murió, de repente. Me solía decir: Viki, soy feliz aquí. Cuando falleció me replanteé todo. Pero al final decidí que no me marchaba”, relata. Está contenta, ce

Selección DN+