El presidente de la UAGN, Félix Bariáin, ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios que investigue si se ha producido un pacto entre empresas conserveras para realizar una bajada "injustificada" y "sospechosamente casual" del precio del espárrago.



"No nos podíamos esperar una decisión tan rastrera y tan barriobajera por parte de los conserveros, que están anunciando precios en torno a medio euro más barato el kilo que el año pasado, sin ninguna lógica y sin ninguna justificación", ha afirmado este lunes en rueda de prensa.



Bariáin, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, ha considerado que un precio "justo" sería el del año pasado, que se situaba en torno a los 2,90 euros por kilogramo, y ha denunciado que el incremento anunciado "solamente obedece a una decisión unilateral y sospechosamente casual de todas las empresas conserveras".



"Si lo que pretenden las empresas conserveras es que seamos agricultores del siglo XIX, con esta organización no van a contar. Somos agricultores del siglo XXI y ellos son los conserveros del siglo XIX, que se piensan que se van a lucrar a costa de los agricultores navarros", ha advertido.



Además de exigir a la AICA que investigue "si ha habido un pacto entre empresas para esa bajada injustificada de precios" realizada "en el mismo minuto de juego", ha pedido a la IGP Espárrago de Navarra "un mayor control" de todo el producto que sale bajo su logo.



Además, ha solicitado "tanto al Ministerio como al departamento que se pongan los medios necesarios para que ese producto, que está siendo importado tradicionalmente de China y Perú pero ahora fundamentalmente de Holanda y puntualmente de Italia, no sea etiquetado como producto de Navarra".



"Es obligatorio en las etiquetas mencionar la procedencia del producto. Tenemos constancia de que está llegando producto de Holanda y no hemos visto ni una sola lata que en su procedencia ponga espárrago de Holanda", ha asegurado.



Tras calificar este hecho como "un fraude mayúsculo", ha pedido a la asociación de Industrias Agroalimentarias Consebro "que haga recapacitar a sus empresas porque han pasado una peligrosa línea roja" con un producto que "ha reportado a sus empresas importantes beneficios".

"Si no se dan todas esos condiciones y no se reacciona desde todas las instituciones mencionadas, UAGN no va a seguir produciendo espárragos para que se lucren tanto la distribución como la industria. Romperemos las reglas de juego y con nosotros que no se cuente", ha advertido.



Por otro lado, ha tendido la mano a la industria y a Consebro para que revierta la situación de este año, ya que una climatología poco "benévola" ha provocado que la recolección sea un 70% menor que en el año 2017.

