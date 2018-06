La lluvia hace florecer el ingenio: los chistes y memes sobre el mal tiempo en Navarra

'"Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo". Así reza el refrán, que este año se está cumpliendo en España. Y Navarra no está siendo la excepción. Parece que el hartazgo por el mal tiempo hace florecer el ingenio, porque, como suele pasar, los chistes y 'memes' ya se están difundiendo por multitud de grupos de Whatsapp. Y las previsiones no apuntan a que el panorama vaya a mejorar.

"¡Enhorabuena! Ya puede comer todo lo que quiera. La operación bikini ha sido suspendida por causas meteorológicas". Esto reza la pizarra de un restaurante que tira de humor para dar carta blanca al cliente para que no se corte a la hora de pedir.

'Navarra' podría ser perfectamente la respuesta a la pregunta planteada en el siguiente montaje.Nosotros, por si acaso, salimos siempre con la 'chaquetica'. Y es que otra de las cosas que desconciertan es que pasamos de la lluvia al sol y del sol al frío en un momento.

La escalera sanferminera también ha saltado a la palestra de los 'memes'. Por el bien de muchos, esperemos que el panorama mejore para el día 7 de julio.

Desde luego, si los de Pamplona tuvieran que responder a su edad contando primaveras, serían mucho más jóvenes.

¿Qué hace alguien de Tenerife que quiere evitar el contacto con el sol? Ir a Pamplona.

La idea de ir a Canarias en busca del buen tiempo es reincidente.

Las bromas sobre la meteorología son una constante. De hecho, con las riadas que se produjeron hace apenas dos meses en Navarra, las redes se llenaron de montajes que incluían a los gigantes con abrigo o la Plaza del Castillo inundada.

EL 'NO' VERANO, SEGÚN LAS TÉMPORAS

Julián Ajuriaguerra, el pastor del Gorbea que hace previsiones del tiempo según las témporas, anuncia que éstas han marcado que "vamos a tener un verano desastroso". "Mucha niebla, mucha tormenta y mucho sirimiri. Este año no vamos a tener verano", pronostica. Anuncia además que no va a haber "tres días seguidos naturales buenos en todo el verano".

Y es que junio hace días que arrancó y parece que seguimos en abril. "Nos estamos aburriendo ya de la meteorología y no podemos hacer nada", concluye Ajuriaguerra.

Con este tiempo, parece que vamos a tener 'memes' para largo.

