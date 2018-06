Detenido un vecino de Tafalla por un robo cometido en San Martín de Unx

Agentes del Grupo de Policía Judicial adscritos a la comisaría de Tafalla han detenido a un vecino de la localidad de 22 años por un presunto delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento de San Martín de Unx a finales de 2016.

La víctima denunció que le habían forzado la persiana de una ventana y que accedieron al interior del establecimiento. También indicó en la denuncia que le faltaban 850 euros en metálico, 14 botellas de alcohol de alta graduación y 11 cajas de puros valoradas en unos 200 euros.

Los restos lofoscópicos recogidos en el lugar de los hechos entonces no posibilitaron la identificación del presunto autor al no estar en la base de datos SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar), pero un nuevo cotejo realizado recientemente por otro delito ha permitido conocer al presunto autor, que ya ha sido detenido, ha explicado la Policía Foral en una nota.

Las diligencias propias del atestado han sido enviadas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Tafalla.

Selección DN+