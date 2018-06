Afapna: "Miles de contratados pueden ser reconocidos como laboral indefinido no fijo"

Afapna ha afirmado que "miles" de contratados de las Administraciones Públicas de Navarra tienen derecho a ser reconocidos como personal contratado laboral indefinido no fijo, lo que podría implicar una indemnización de hasta 52.000 euros en caso de despido o finalización de contrato.

Así lo ha asegurado este viernes en rueda de prensa el presidente de Afapna, Juan Carlos Laboreo, que ha dado a conocer una sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Pamplona que ha fallado que un profesor del Conservatorio Superior de Música, que llevaba desde 2005 alternando contratos, "debe ser considerado, no un interino, sino como contratado laboral indefinido no fijo, con las consecuencias tanto jurídico-laborales que ello conlleva como de índole económico en caso de despido o de finalización de contrato".

Para Laboreo, se trata de una sentencia que "marcará historia en las contrataciones futuras en la educación de Navarra y el resto de España" y que evidencia, a su juicio, que las distintas administraciones educativas en Navarra y el resto de comunidades "han estado realizando un abuso en la contratación que un tribunal ha venido a calificar como fraude en la contratación".

La sentencia "viene a decir que los distintos gobiernos y administraciones navarras han incumplido sistemáticamente el Estatuto de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y, por lo tanto, ha habido abuso de poder".

Así, ha afirmado que esta va a ser "la primera de cientos de sentencias de personal docente que tienen derecho a que se les reconozca la condición de contratados laborales indefinidos no fijos" que "tendrán la posibilidad de percibir hasta 52.000 euros en caso de despido o finalización de contrato". "A esta sentencia pueden acogerse miles de docentes que año tras año se ven obligados a elegir plaza por finalización de contrato" así como los contratados del resto de las administraciones públicas.

En este sentido, Laboreo ha explicado que en el ámbito de la Educación podría acogerse a esta sentencia alrededor de 3.000 personas, en Sanidad más de 4.000 y unos 700 en la Administración General. El sindicato ha organizado un sistema para atender a los docentes que quieran acogerse a la nueva condición de laboral indefinido no fijo.

El presidente de Afapna se ha mostrado "muy satisfechos con esta sentencia histórica que permitirá terminar con el fraude de ley en la contratación de las Administraciones Públicas de Navarra y, por extensión, en las del resto del Estado".

Juan Carlos Laboreo ha llamado al Gobierno de Navarra a "sentarnos a hablar y buscar unas pautas de funcionamiento, porque puede ser muy problemático las indemnizaciones que van a tener que pagar a partir de ahora". Ha reclamado una "estabilidad del personal" y que "no se abuse en la contratación como se ha hecho hasta ahora". "Eso no puede seguir así, el personal contratado no puede ser el más perjudicado de las administraciones de Navarra", ha manifestado Laboreo que ha pedido una reducción de la temporalidad y "ampliación de plantillas en todos los ámbitos".

