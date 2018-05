Imputado un conductor por varias infracciones de tráfico en Ribaforada

Un conductor de Zaragoza de 52 años fue imputado este martes 29 de mayo por varios delitos contra la seguridad vial. Agentes de la Policía Foral, adscritos a la sección de Tráfico de la comisaría de Tudela, detuvieron al piloto cuando estaba realizando una maniobra de marcha atrás en la autovía A68 de Tudela, a la altura de la localidad de Ribaforada.

Al pedir la documentación de conducir y del vehículo, los agentes comprobaron que carecía de permiso, por lo que procedieron a imputarle por tal delito. Además, comprobaron que no poseía seguro del automóvil y que el mismo no había pasado la ITV. Las sanciones económicas por los diversos delitos que se le imputan ascienden a 1900 euros, 200 por conducir marcha atrás en autovía, otros 200 por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos y 1.500 euros por carecer del seguro obligatorio en el vehículo.

El imputado deberá presentarse en el juzgado de Tudela próximamente.

