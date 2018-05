El Parlamento de Navarra, a favor de desalojar al Gobierno del PP

El Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes 28 de mayo sendas declaraciones institucionales presentadas por Podemos e Izquierda-Ezkerra en las que se muestra partidario de desalojar al Gobierno de Mariano Rajoy tras la condena al PP en la sentencia del caso Gürtel y favorece con ello otras políticas.

La declaración de Podemos recoge la "más contundente y enérgica repulsa" ante cualquier caso de corrupción política, malas prácticas democráticas o utilización de las instituciones y empresas públicas para el lucro personal de sus gestores, y pide al presidente Rajoy "su dimisión en tanto que es el máximo responsable de un partido declarado corrupto por los tribunales!".

Tras subrayar que el Parlamento de Navarra se compromete a ser transparente y a denunciar la financiación ilegal de los partidos si la hubiera, en la declaración se pide a los partidos con representación en el Congreso que apoyen las iniciativas que se presenten encaminadas a apartar de las instituciones a los representantes políticos "responsables de corrupción por acción u omisión".

Una segunda declaración presentada por I-E considera que Mariano Rajoy y el Gobierno del PP "no pueden mantenerse y se hace imprescindible su cese inmediato", por lo que instan a alcanzar "con la máxima urgencia" los acuerdos necesarios "que permitan el fin del Gobierno del PP".

Además en el texto el Parlamento de Navarra se muestra contrario a los presupuestos del Estado de 2018, que deben ser "profundamente modificados" al tiempo que "derogan" las "políticas y leyes austericidas".

Las dos declaraciones han contado con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, y el voto en contra de UPN y PP.

En este sentido el presidente de los regionalistas, Javier Esparza, ha manifestado en la ronda de ruedas de prensa posterior a la Mesa y Junta de Portavoces que "puede ser positivo un adelanto electoral" visto que Ciudadanos parece retirar su apoyo al Gobierno del PP , pero no una moción de censura que dé lugar a un escenario de "populismo e independentismo".

La popular Ana Beltrán ha indicado por su parte que en Navarra el partido está "entristecido" pero "es falso" que el Gobierno del PP sea corrupto, y al respecto ha precisado que ni el presidente ni ninguno de sus ministros estaba imputado ni ha sido juzgado en el caso Gürtel, por lo que ha tachado la moción de censura del POSE de "irresponsable" y acusado a Pedro Sánchez de pretender solo "el sillón",

Beltran ha recordado además que el POSE ha protagonizado los mayores casos de corrupción de la democracia en Navarra y ahora "no le va a importar nada" para que prospere su moción unir sus votos a "secesionistas, independentista y partidos que han apoyado a los asesinos de ETA".

"No podemos mirar para otro lado, es necesario dar un paso al frente" por !"responsabilidad y decencia política", ha dicho por su parte la secretaria general del PSN, María Chivite, quien ha criticado que en UPN "prefieran seguir abrochados al PP y ser cómplices. Nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad".

Por Geroa Bai, Koldo Martínez, ha sostenido que "un Gobierno basado en la corrupción estructural no puede seguir ni media hora más", mientras que Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado que tras la sentencia de Gürtel el Gobierno no puede continuar "ni un minutos mas", pero el PSOE debe aclarar sus intenciones porque "está jugando a la ambigüedad" y su coalición no apoyará un simple cambio de Mariano Rajoy por Pedro Sáchez.

Desde Podemos, Laura Pérez ha subrayado que el PP es "el partido más corrupto de Europa" pero también ha pedido a Sánchez que si accede a la presidencia del Gobierno derogue el 155 en Cataluña o leyes como la se seguridad ciudadana y la reforma laboral.

Para I-E es asimismo necesario "echar" al PP del Gobierno porque esta actuando "como una auténtica mafia desde hace tiempo", ha afirmado Marisa de Simón, quien ha abogado por "reponer la higiene democrática en las instituciones" y conformar "otras mayorías" que permiten distintas políticas.

