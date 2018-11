Los profesores navarros denuncian que no tienen formación ni protocolos para las excursiones

Actualizada 26/11/2018 a las 14:02

El 19 de junio de 2015 una tragedia conmovió a la localidad de Berbinzana y a buena parte de la sociedad navarra. Sofyane Charadi, un risueño y aplicado estudiante de 7 años, fallecía ahogado en las piscinas municipales mientras su clase disfrutaba de la fiesta de fin de curso del colegio. Hoy, dos años y medio después, la desgracia podría volver a repetirse. En cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, un sentencia del TSJN acaba de condenar al Gobierno de Navarra a indemnizar a la familia del menor porque se “evidencia que el sistema y los protocolos han sido deficientes”. Pero es que hay un problema: no existe tal protocolo. Ninguno. Y es más, los profesores navarros tampoco reciben ningún tipo de formación para la seguridad en las excursiones escolares.

El problema no nace ahora. Lo novedoso es que la tragedia de Sofyane saca a la luz una carencia que debería preocupar a todas las familias navarras con hijos en edad escolar. No en vano, dan por hecho que cuando acuden a una excursión todo esta pautado. No es así. Por ello, a los profesores ya les preocupa. Y mucho. Llevan años reclamando pautas de actuación y formación para unas actividades en las que están obligados a participar. La última vez, en la reunión del comité de Seguridad y Salud con el departamento de Educación del pasado 28 de noviembre.

Allí, el sindicato ANPE demandó que constase en acta su petición de información de protocolos existentes. Sin respuesta: “Hemos solicitado que se elaboren protocolos y nos ofrecimos a colaborar en hacerlos. Ni se han realizado ni se ha aceptado la ayuda. Dado el escaso éxito de nuestras intervenciones ante Educación pedimos a las familias que ayuden al profesorado en esta iniciativa para que los docentes podamos dar a sus hijos la mayor seguridad posible”.

NI FORMACIÓN INICIAL NI CONTINUA

Una búsqueda exhaustiva de este periódico ha podido confirmar la denuncia de los representantes del profesorado. En primer lugar, no existe ninguna referencia a protocolos de actuación de seguridad en el departamento de Educación que dirige la consejera María Solana. Entre toda la documentación disponible y en su portal de transparencia sólo aparecen dos reseñas: la primera recuerda la obligatoriedad de los docentes de participar en las actividades complementarias (excursiones) y la segunda especifica la ratio que debe regir las salidas: “El número mínimo de profesores acompañantes de los alumnos será el de 1 por cada 20 alumnos o fracción superior a 10, pudiendo incrementarse a juicio del Director”.

Te recomendamos

Sí que existe en cambio amplia normativa que regula la responsabilidad civil y patrimonial de padres y centros en caso de accidentes, pero no sobre cómo actuar.

Tampoco los planes de estudios de los grados de Magisterio de Infantil y de Primaria, tanto de la UPNA como de la UN, incluyen formación específica sobre seguridad en salidas escolares. Ocurre los mismo con las asignaturas optativas de los dos campus.

Y, en lo que respecta a los CAP, Centros de Apoyo al Profesorado, ninguna de las 356 actividades formativas que ofertan en sus 5 sedes de Navarra versa sobre esta necesidad. Hay cursos de psicología positiva, Mindfulness en el aula, danzas el mundo, percusión corporal e incluso un taller de teatro del oprimido para la transformación social. Actividades en castellano, euskera, inglés y francés. Pero nada sobre cómo tienen que actuar miles de profesores navarros con sus decenas de miles de alumnos cada vez que salen del centro.

Te recomendamos

Las tres preguntas

¿Está obligado un docente a ir a una excursión?

Hay dos tipos de actividades. Unas son complementarias (salidas, excursiones), forman parte de la programación del centro, se hacen en horario escolar y son obligatorias. Otras son extraescolares (como un campamento) y son voluntarias.



¿Existe formación?

No. Los planes de estudios de Magisterio de la UPNA y de la UN no incluyen formación para seguridad en excursiones. Tampoco hay ningún curso al respecto en los 5 CAP (Centro de Apoyo al Profesorado) de Navarra.



¿Existen protocolos?

No. El departamento de Educación únicamente habla de ratio de profesor y alumnos en una salida, y de la responsabilidad en casos de accidente.

Selección DN+